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    Расписание матчей 21-11-2022

    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 14 тур
    21 ноября, понедельник
    13:00
    Ингулец
    1:0
    Львов
    Матч завершен
    21 ноября, понедельник
    15:00
    Верес
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2022, 1 тур, группа B
    21 ноября, понедельник
    16:00
    Англия
    6:2
    Иран
    Матч завершен
    21 ноября, понедельник
    22:00
    США
    1:1
    Уэльс
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2022, 1 тур, группа A
    21 ноября, понедельник
    19:00
    Сенегал
    0:2
    Нидерланды
    Матч завершен
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