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    Расписание матчей 30-10-2022

    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 32 тур
    30 октября, воскресенье
    02:30
    Гойас
    0:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 19 тур, группа 2
    30 октября, воскресенье
    10:00
    СКА-Хабаровск-2
    3:1
    Сокол
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    12:00
    Динамо Вл
    1:0
    Зенит
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    13:00
    Знамя
    2:0
    Коломна
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Космос
    2:2
    Салют
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    16:00
    Химки-2
    0:2
    Калуга
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 19 тур, группа 1
    30 октября, воскресенье
    11:00
    Сахалин
    0:3
    Сахалинец
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Арсенал-2
    2:2
    Авангард
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    16:00
    Рязань
    1:1
    Квант
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2022, 25 тур
    30 октября, воскресенье
    12:00
    Кызыл-Жар
    0:2
    Астана
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    12:00
    Кайрат
    2:0
    Аксу
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    13:00
    Атырау
    2:2
    Шахтер
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    15:00
    Туран
    0:3
    Мактаарал
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 15 тур
    30 октября, воскресенье
    12:30
    Урал-2
    3:2
    Новосибирск
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    13:00
    Химик-Август
    2:2
    Носта
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    13:00
    Амкар-Пермь
    1:0
    Челябинск
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    13:00
    Зенит-Ижевск
    2:2
    Оренбург-2
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 19 тур, группа 1
    30 октября, воскресенье
    12:30
    Енисей-М
    2:3
    Зоркий
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Ядро
    0:2
    Электрон
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Луки-Энергия
    0:1
    Звезда
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Зенит-2
    1:1
    Балтика-БФУ
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    15:00
    Родина-М
    0:3
    Ленинградец
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 28 тур
    30 октября, воскресенье
    13:00
    Слуцк
    1:1
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    15:00
    Минск
    1:0
    Днепр
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Арсенал
    0:0
    Белшина
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    19:00
    Неман
    3:0
    Гомель
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 10 тур
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Ингулец
    Рух
    Перенесен на неопределенный срок
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Львов
    1:1
    Металлист
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Днепр-1
    1:0
    Черноморец
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Динамо
    3:1
    Кривбасс
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 19 тур, группа 2
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Тверь
    0:2
    Спартак К
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Химик
    1:0
    Текстильщик
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Динамо Вг
    1:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    15:00
    Динамо-2
    0:2
    Муром
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 16 тур
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Велес
    1:0
    Краснодар-2
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    15:00
    Рубин
    3:3
    Балтика
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2022/2023), 15 тур
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Крылья Советов
    2:1
    Пари НН
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    14:00
    Сочи
    2:2
    Урал
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    16:30
    Спартак
    1:0
    Торпедо
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    19:30
    Краснодар
    0:1
    Зенит
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 12 тур
    30 октября, воскресенье
    14:15
    Эммен
    0:0
    Гронинген
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    16:30
    Твенте
    3:0
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    16:30
    ПСВ
    3:0
    НЕК
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:45
    АЗ Алкмаар
    2:1
    Волендам
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 12 тур
    30 октября, воскресенье
    14:30
    Анкарагюджю
    4:1
    Хатайспор
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Бешикташ
    5:2
    Умраниеспор
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Кайсериспор
    2:2
    Адана Демирспор
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:00
    Истанбулспор
    2:5
    Фенербахче
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 12 тур
    30 октября, воскресенье
    14:30
    Эмполи
    0:2
    Аталанта
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Кремонезе
    0:0
    Удинезе
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Специя
    1:2
    Фиорентина
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:00
    Лацио
    1:3
    Салернитана
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    22:45
    Торино
    2:1
    Милан
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2022/2023), 13 тур
    30 октября, воскресенье
    15:00
    Осер
    1:0
    Аяччо
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Монако
    2:0
    Анжер
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Нант
    1:1
    Клермон
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Брест
    0:0
    Реймс
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Ренн
    3:0
    Монпелье
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    19:05
    Лорьян
    1:2
    Ницца
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    22:45
    Лион
    1:0
    Лилль
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 13 тур
    30 октября, воскресенье
    15:00
    Ливингстон
    0:3
    Селтик
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Росс Каунти
    1:2
    Хартс
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 15 тур
    30 октября, воскресенье
    15:30
    Андерлехт
    4:2
    Эйпен
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Серен
    1:2
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:30
    Оуд-Хеверли
    1:1
    Гент
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    23:00
    Шарлеруа
    1:0
    Антверпен
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 12 тур
    30 октября, воскресенье
    16:00
    Осасуна
    2:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:15
    Реал
    1:1
    Жирона
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:30
    Атлетик
    1:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    23:00
    Реал Сосьедад
    0:2
    Бетис
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 15 тур
    30 октября, воскресенье
    16:00
    Люнгбю
    0:1
    Орхус
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:00
    Силькеборг
    1:2
    Виборг
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:00
    Брондбю
    3:2
    Ольборг
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2022/2023), 14 тур
    30 октября, воскресенье
    16:15
    Сьон
    0:1
    Цюрих
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:30
    Винтертур
    1:0
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:30
    Янг Бойз
    3:1
    Базель
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2022/2023), 14 тур
    30 октября, воскресенье
    16:30
    ЛАСК
    4:1
    Вольфсберг
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    16:30
    Аустрия
    2:1
    Альтах
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    19:00
    Штурм
    2:1
    Рид
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 10 тур
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Олимпиакос
    2:0
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:30
    Левадиакос
    2:1
    Атромитос
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    20:30
    АЕК
    2:0
    ПАОК
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    21:30
    Арис
    1:1
    ОФИ
    Матч завершен
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023), 14 тур
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Зброевка
    3:0
    Слован
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Теплице
    2:1
    Сигма
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Богемианс 1905
    1:4
    Славия
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 14 тур
    30 октября, воскресенье
    17:00
    Арсенал
    5:0
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    19:15
    Манчестер Юнайтед
    1:0
    Вест Хэм
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2022/2023), 12 тур
    30 октября, воскресенье
    17:30
    Унион
    2:1
    Боруссия
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    19:30
    Шальке-04
    0:2
    Фрайбург
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    21:30
    Кельн
    1:1
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2022
    30 октября, воскресенье
    17:30
    Саудовская Аравия
    0:0
    Гондурас
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 11 тур
    30 октября, воскресенье
    18:30
    Портимоненси
    1:1
    Эшторил
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    18:30
    Боавишта
    2:2
    Визела
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    21:00
    Каза Пиа
    1:0
    Риу Аве
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    23:30
    Жил Висенте
    0:1
    Брага
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 28 тур
    30 октября, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    4:0
    Олесунн
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    19:00
    Лиллестрем
    0:2
    Одд
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    19:00
    Русенборг
    3:2
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    19:00
    Сандефьорд
    1:2
    ХамКам
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    2:2
    Йерв
    Матч завершен
    30 октября, воскресенье
    21:00
    Викинг
    1:4
    Мольде
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 1/2 финала
    30 октября, воскресенье
    22:00
    Лос-Анджелес
    3:0
    Остин
    Матч завершен
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