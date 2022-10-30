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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ноттингем Форест
Арсенал - Ноттингем Форест: обзор матча 30 октября 2022
Арсенал
30.10.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
5 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
5'
Г. Мартинелли
49'
Р. Нелсон
52'
Р. Нелсон
57'
Т. Парти
78'
М. Эдегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ноттингем Форест
81'
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
Ш. Куяте
ГОЛ! 5:0!
М. Эдегор
Пас отдал
Г. Жезус
78'
Замена
К. Тирни
️️️️
В. Салиба
76'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Джака
75'
64'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Т. Авонийи
64'
Замена
Д. Уорролл
️️️️
Р. Лоди
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Т. Томиясу
63'
Замена
С. Соареш
️️️️
Г. Мартинелли
63'
ГОЛ! 4:0!
Т. Парти
Пас отдал
Р. Нелсон
57'
56'
Замена
Э. Деннис
️️️️
Д. Лингард
56'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
М. Гиббс-Уайт
ГОЛ! 3:0!
Р. Нелсон
Пас отдал
Г. Жезус
52'
ГОЛ! 2:0!
Р. Нелсон
49'
44'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
27'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Б. Сака
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
6
Габриэль
2
Салиба
5
Томиясу
34
Джака
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
4-1-3-1-1
1
Хендерсон
92
Орье
27
Кук
26
Маккена
6
Лоди
8
Куяте
22
Йетс
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
77
Лингард
14
Авонийи
2
Салиба
63
Тирни
63
Тирни
2
Салиба
7
Мартинелли
21
Соареш
21
Соареш
7
Мартинелли
5
Томиясу
20
Виейра
20
Виейра
5
Томиясу
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
34
Джака
9
Нкетиа
9
Нкетиа
34
Джака
6
Лоди
6
Уорролл
6
Уорролл
6
Лоди
14
Авонийи
3
Уильямс
3
Уильямс
14
Авонийи
8
Куяте
27
О'Брайен
27
О'Брайен
8
Куяте
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
22
Джонсон
10
Гиббс-Уайт
77
Лингард
17
Деннис
17
Деннис
77
Лингард
Остались в запасе
Арсенал
Ноттингем Форест
1
Карл Хейн
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
13
Уэйн Хеннесси
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Арсенал - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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