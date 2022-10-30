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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Вольфсберг
ЛАСК - Вольфсберг: обзор матча 30 октября 2022
ЛАСК
30.10.2022, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Вольфсберг
12'
Р. Жуль
17'
Р. Жуль
23'
Р. Жуль
59'
К. Накамура
85'
М. Малоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Вольфсберг
Замена
М. Поцман
️️️️
Ф. Стойкович
88'
Замена
N. Celic
️️️️
Р. Жуль
87'
85'
ГОЛ! 4:1!
М. Малоне
Пас отдал
А. Боакье
Замена
Э. Кулурис
️️️️
М. Любичич
74'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
С. Хорват
74'
68'
Замена
Т. Рохер
️️️️
Т. Барибо
68'
Замена
М. Тафернер
️️️️
К. Кершбаумер
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
К. Накамура
67'
ГОЛ! 4:0!
К. Накамура
59'
46'
Замена
А. Боакье
️️️️
Т. Балло
46'
Замена
М. Новак
️️️️
М. Ляйтгеб
ГОЛ! 3:0!
Р. Жуль
Пас отдал
П. Михорль
23'
ГОЛ! 2:0!
Р. Жуль
Пас отдал
С. Хорват
17'
ГОЛ! 1:0!
Р. Жуль
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
27
Марин Любичич
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
12
Маттео Анзолин
ЛЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
37
Рафаэль Шифферль
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
18
Николас Ферачниг
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
9
Тай Барибо
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
41
Luca Wimhofer
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Вольфсберг
27
Михаэль Новак
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
18
Торстен Рохер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Шлагер
30
Стойкович
33
Лукенедер
4
Цирайс
32
Йовичич
36
Реннер
34
Михорль
11
Накамура
30
Хорват
32
Жуль
27
Любичич
3-1-1-1-3
39
Бонманн
22
Баумгартнер
37
Шифферль
12
Анзолин
18
Омич
16
Ляйтгеб
8
Балло
9
Барибо
11
Малоне
18
Ферачниг
32
Жуль
43
43
32
Жуль
30
Хорват
29
Флеккер
29
Флеккер
30
Хорват
30
Стойкович
19
Поцман
19
Поцман
30
Стойкович
11
Накамура
36
Гойгингер
36
Гойгингер
11
Накамура
27
Любичич
9
Кулурис
9
Кулурис
27
Любичич
16
Ляйтгеб
27
Новак
27
Новак
16
Ляйтгеб
7
Кершбаумер
30
Тафернер
30
Тафернер
7
Кершбаумер
9
Барибо
18
Рохер
18
Рохер
9
Барибо
8
Балло
20
Боакье
20
Боакье
8
Балло
Остались в запасе
ЛАСК
Вольфсберг
26
Тобиас Лаваль
ВР
41
Luca Wimhofer
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
41
Luca Wimhofer
ЦП
Остались в запасе
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча ЛАСК - Вольфсберг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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