Фердинанд Фельдхофер
Тренер
|Имя
|Фердинанд
|Фамилия
|Фельдхофер
|Команда
|Вольфсберг
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|23 октября 1979
|Имя
|Фердинанд
|Фамилия
|Фельдхофер
|Команда
|Вольфсберг
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|23 октября 1979
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Аустрия К
|0 : 3
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|26.02.2023
|Вольфсберг
|1 : 2
|Рапид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|04.03.2023
|Хартберг
|2 : 1
|Вольфсберг
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|12.03.2023
|Вольфсберг
|0 : 1
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 21 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Вольфсберг
|22
|6
|13
|3
|Дата
|Матч
|23.07.2022
|Вольфсберг
|1 : 1
|Штурм
|30.07.2022
|Альтах
|2 : 2
|Вольфсберг
|06.08.2022
|Вольфсберг
|1 : 5
|ЛАСК
|14.08.2022
|Зальцбург
|2 : 1
|Вольфсберг
|21.08.2022
|Вольфсберг
|1 : 2
|Аустрия
|28.08.2022
|Тироль
|1 : 3
|Вольфсберг
|04.09.2022
|Вольфсберг
|3 : 4
|Аустрия К
|10.09.2022
|Рапид
|1 : 3
|Вольфсберг
|17.09.2022
|Вольфсберг
|3 : 1
|Хартберг
|01.10.2022
|Аустрия Л
|1 : 3
|Вольфсберг
|09.10.2022
|Вольфсберг
|1 : 2
|Рид
|16.10.2022
|Штурм
|3 : 2
|Вольфсберг
|23.10.2022
|Вольфсберг
|2 : 3
|Альтах
|30.10.2022
|ЛАСК
|4 : 1
|Вольфсберг
|05.11.2022
|Вольфсберг
|1 : 2
|Зальцбург
|13.11.2022
|Аустрия
|0 : 1
|Вольфсберг
|11.02.2023
|Вольфсберг
|1 : 2
|Тироль
|18.02.2023
|Аустрия К
|0 : 3
|Вольфсберг
|26.02.2023
|Вольфсберг
|1 : 2
|Рапид
|04.03.2023
|Хартберг
|2 : 1
|Вольфсберг
|12.03.2023
|Вольфсберг
|0 : 1
|Аустрия Л
|19.03.2023
|Рид
|0 : 0
|Вольфсберг