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    Фердинанд Фельдхофер

    Тренер
    Имя Фердинанд
    Фамилия Фельдхофер
    Команда Вольфсберг
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 23 октября 1979
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.02.2023 Аустрия К 0 : 3 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 18 тур
    26.02.2023 Вольфсберг 1 : 2 Рапид Австрия. Бундеслига, 19 тур
    04.03.2023 Хартберг 2 : 1 Вольфсберг Австрия. Бундеслига, 20 тур
    12.03.2023 Вольфсберг 0 : 1 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 21 тур
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