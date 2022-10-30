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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Санкт-Галлен
Винтертур - Санкт-Галлен: обзор матча 30 октября 2022
Винтертур
30.10.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
22'
Н. Буркарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Санкт-Галлен
Желтая карточка
С. Сейлер
87'
Замена
E. Abedini
️️️️
М. Ди Джусто
87'
86'
Замена
Ф. Кавен
️️️️
Ч. Аколо
86'
Замена
К. Витциг
️️️️
Ж. Гуйемено
82'
Вторая желтая
А. Шмидт
Замена
Й. Пукай
️️️️
Т. Фаюлу
76'
Замена
N. Manzambi
️️️️
Р. Буэсс
76'
Замена
С. Сейлер
️️️️
Н. Буркарт
65'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Т. Корбас
65'
61'
Желтая карточка
А. Шмидт
46'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
П. Суттер
42'
Желтая карточка
М. Маглица
Желтая карточка
С. Рамизи
26'
ГОЛ! 1:0!
Н. Буркарт
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
17
Адриан Гантенбайн
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Санкт-Галлен
5
Альберт Вальчи
ПЗ
29
Фабрицио Кавен
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Фаюлу
17
Гантенбайн
5
Гелми
18
23
14
Корбас
16
8
Рамизи
9
Буэсс
99
Буркарт
11
Ди Джусто
3-5-1-1
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
27
Гиндо
6
Суттер
16
Гертлер
88
Квинтийя
21
Гуйемено
17
Азеведо
22
Шмидт
77
Аколо
16
Фаюлу
1
Пукай
1
Пукай
16
Фаюлу
14
Корбас
71
Криэциу
71
Криэциу
14
Корбас
11
Ди Джусто
77
77
11
Ди Джусто
99
Буркарт
8
Сейлер
8
Сейлер
99
Буркарт
9
Буэсс
7
7
9
Буэсс
77
Аколо
29
Кавен
29
Кавен
77
Аколо
21
Гуйемено
7
Витциг
7
Витциг
21
Гуйемено
6
Суттер
34
Гвидотти
34
Гвидотти
6
Суттер
Остались в запасе
Винтертур
Санкт-Галлен
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
5
Альберт Вальчи
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
22
Флориан Камбери
ЦФ
Остались в запасе
5
Альберт Вальчи
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Винтертур - Санкт-Галлен
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
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