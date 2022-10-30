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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Аяччо
Осер - Аяччо: обзор матча 30 октября 2022
Осер
30.10.2022, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 0
Завершен
Аяччо
8'
Х. Сахи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Аяччо
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Л. Синайоко
82'
Замена
Г. Перрен
️️️️
Н. Да Кошта
82'
80'
Замена
Р. Нури
️️️️
Ю. Белаили
76'
Замена
Т. Мангани
️️️️
М. Кутадье
76'
Замена
Р. Амума
️️️️
М. Эль-Идрисси
69'
Замена
Ф. Майембо
️️️️
С. Баяла
68'
Замена
К. Спадануда
️️️️
Б. Муссити-Око
Замена
Г. Эйн
️️️️
М. Отре
64'
62'
Красная карточка
С. Авинел
Красная карточка
М. Ньянг
56'
39'
Желтая карточка
К. Видаль
Желтая карточка
Жубал
23'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сахи
Пас отдал
М. Отре
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Аяччо
1
Бенжамин Лерой
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
4
Венсан Марчетти
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Фернанд Майембо
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
17
Ромен Амума
ЦФ
3-2-1-1-3
56
Костиль
14
Менса
17
Жанвье
5
Жубал
22
Равелосон
20
Туре
23
Отре
29
Сахи
99
Ньянг
10
Да Кошта
9
Синайоко
4-1-1-1-3
1
Лерой
20
Юсуфф
21
Авинел
99
Коне
5
Видаль
4
Марчетти
6
Кутадье
11
Белаили
11
Баяла
9
Эль-Идрисси
14
Муссити-Око
23
Отре
7
Эйн
7
Эйн
23
Отре
10
Да Кошта
28
Перрен
28
Перрен
10
Да Кошта
9
Синайоко
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Синайоко
11
Баяла
5
Майембо
5
Майембо
11
Баяла
6
Кутадье
6
Мангани
6
Мангани
6
Кутадье
14
Муссити-Око
17
Спадануда
17
Спадануда
14
Муссити-Око
11
Белаили
7
Нури
7
Нури
11
Белаили
9
Эль-Идрисси
17
Амума
17
Амума
9
Эль-Идрисси
Остались в запасе
Осер
Аяччо
16
Донован Леон
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
20
Казим Лячи
ЦП
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
20
Казим Лячи
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Осер - Аяччо
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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