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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Цюрих
Сьон - Цюрих: обзор матча 30 октября 2022
Сьон
30.10.2022, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Цюрих
8'
Д. Окита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Цюрих
Желтая карточка
Д. Вилль Поа
90'
+4
Желтая карточка
Г. Карлен
90'
+2
Желтая карточка
Н. Лаванчи
90'
87'
Желтая карточка
А. Герреро
86'
Замена
К. Метс
️️️️
Н. Катич
84'
Желтая карточка
Д. Окита
81'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Ш. Конде
81'
Замена
Б. Красники
️️️️
А. Маркезано
Замена
Г. Карлен
️️️️
М. Балотелли
80'
78'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
Замена
К. Буа
️️️️
И. Шуареф
72'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
А. Гргич
71'
Желтая карточка
А. Гргич
66'
58'
Желтая карточка
Л. Камбери
47'
Желтая карточка
Т. Айегун
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
Итаитинга
46'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
В. Сиприен
46'
36'
Желтая карточка
Ш. Конде
13'
Желтая карточка
Н. Катич
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Окита
Пас отдал
А. Маркезано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
13
Хайнц Линднер
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
76
Итаитинга
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
8
Балтасар
ЦП
7
Ильяс Шуареф
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
3
Селмин Ходжа
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
3-3-1-3
13
Линднер
39
Сайнтини
15
Каваре
14
Лаванчи
25
Сиприен
8
Гргич
8
Балтасар
76
Итаитинга
8
45
Балотелли
7
Шуареф
3-1-3-2-1
25
Брехнер
25
Катич
2
Камбери
5
Алити
10
Селнаэс
28
Бораниясевич
19
Маркезано
44
Конде
14
Окита
3
Герреро
15
Айегун
7
Шуареф
33
Буа
33
Буа
7
Шуареф
25
Сиприен
31
Поа
31
Поа
25
Сиприен
8
Гргич
7
Дзуффи
7
Дзуффи
8
Гргич
76
Итаитинга
81
Стоилькович
81
Стоилькович
76
Итаитинга
45
Балотелли
11
Карлен
11
Карлен
45
Балотелли
44
Конде
16
Хорншух
16
Хорншух
44
Конде
25
Катич
5
Метс
5
Метс
25
Катич
19
Маркезано
7
Красники
7
Красники
19
Маркезано
Остались в запасе
Сьон
Цюрих
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Селмин Ходжа
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
13
Джованни Сио
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
3
Селмин Ходжа
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Сьон - Цюрих
5
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
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Сьон
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21.11.2026
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Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
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