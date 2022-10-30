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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ПАОК
АЕК - ПАОК: обзор матча 30 октября 2022
АЕК
30.10.2022, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 10 тур
2 : 0
Завершен
ПАОК
36'
Л. Гарсия
61'
М. Гачинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - ПАОК
Замена
К. Галанопулос
️️️️
С. Араухо
90'
Замена
Г. Митоглу
️️️️
Д. Вида
89'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Н. Элиассон
83'
Замена
П. Манталос
️️️️
М. Гачинович
82'
Желтая карточка
Н. Элиассон
81'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
О. Пинеда
76'
67'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Х. Нарей
66'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Я. Куртич
66'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Т. Дантас
Желтая карточка
М. Гачинович
63'
ГОЛ! 2:0!
М. Гачинович
Пас отдал
Н. Элиассон
61'
56'
Желтая карточка
Ж. Састре
52'
Желтая карточка
Н. Оливейра
41'
Желтая карточка
Т. Дантас
ГОЛ! 1:0!
Л. Гарсия
Пас отдал
Н. Элиассон
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
АЕК
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
22
Штефан Шваб
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
46
Vasilios Gordeziani
ЦФ
4-2-2-2
33
Атанасиадис
12
Рота
2
Мукуди
5
Мохаммади
21
Вида
17
Элиассон
4
Шиманьски
25
Пинеда
8
Гачинович
21
Араухо
99
Гарсия
4-3-2-1
24
Котарски
25
Састре
15
Ингасон
3
Кулиеракис
55
Соареш
8
Аугусто
27
Куртич
26
Дантас
7
Нарей
45
Константелиас
7
Оливейра
21
Вида
24
Митоглу
24
Митоглу
21
Вида
25
Пинеда
16
Йонссон
16
Йонссон
25
Пинеда
8
Гачинович
20
Манталос
20
Манталос
8
Гачинович
21
Араухо
6
Галанопулос
6
Галанопулос
21
Араухо
17
Элиассон
39
Амрабат
39
Амрабат
17
Элиассон
26
Дантас
22
Шваб
22
Шваб
26
Дантас
27
Куртич
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
27
Куртич
7
Нарей
21
Бисесвар
21
Бисесвар
7
Нарей
Остались в запасе
АЕК
ПАОК
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
10
Николас Куальята
ЛВ
46
Vasilios Gordeziani
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
22
Филипе Соареш
АП
10
Николас Куальята
ЛВ
46
Vasilios Gordeziani
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча АЕК - ПАОК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
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