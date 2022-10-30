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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Слован
Зброевка - Слован: обзор матча 30 октября 2022
Зброевка
30.10.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Слован
51'
Я. Шурал
59'
М. Шевчик
72'
Я. Ржезничек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зброевка - Слован
Замена
J. Divisek
️️️️
Я. Ржезничек
90'
Замена
R. Matejov
️️️️
Я. Гладик
90'
Замена
F. Blecha
️️️️
В. Муса Алли
86'
Желтая карточка
М. Шевчик
80'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
J. Texl
78'
77'
Замена
K. Meszaros
️️️️
Я. Микула
77'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
М. ван Бурен
ГОЛ! 3:0!
Я. Ржезничек
Пас отдал
М. Шевчик
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Шевчик
Пас отдал
Ф. Соучек
59'
58'
Замена
К. Фридек
️️️️
М. Валента
57'
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Рабушич
ГОЛ! 1:0!
Я. Шурал
Пас отдал
М. Шевчик
51'
Желтая карточка
Ф. Соучек
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
18
Денис Гранечны
ЦЗ
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
19
Вале Муса Алли
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
14
Ян Гладик
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
15
Якуб Шурал
ЦФ
23
Михал Шевчик
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
9
Денис Висински
АП
10
Мик ван Бурен
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Зброевка
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
3-2-5
18
Гранечны
9
0
19
Алли
10
Соучек
4
37
Ржезничек
23
Шевчик
15
Шурал
12
4-1-5
82
23
Гебре Селасси
4
Плехаты
40
Таловеров
3
Микула
9
Висински
10
ван Бурен
27
6
Черв
9
Валента
7
Рабушич
14
Гладик
16
16
14
Гладик
19
Алли
21
21
19
Алли
37
Ржезничек
0
0
37
Ржезничек
0
0
0
0
9
Валента
8
Фридек
8
Фридек
9
Валента
7
Рабушич
15
Рондич
15
Рондич
7
Рабушич
10
ван Бурен
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
10
ван Бурен
3
Микула
0
0
3
Микула
Остались в запасе
Зброевка
Слован
15
Jan Sterba
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
13
Ян Стейскал
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
23
Камсо Мара
ЦП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
15
Jan Sterba
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
8
Lukáš Rogožan
ЦФ
71
Jakub Šiman
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
23
Камсо Мара
ЦП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Зброевка - Слован
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
У Нисы
Новости команд
Все
Зброевка
Слован
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31 мая
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1
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