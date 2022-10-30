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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Аталанта
Эмполи - Аталанта: обзор матча 30 октября 2022
Эмполи
30.10.2022, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
32'
Х. Хатебур
59'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Аталанта
89'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Й. Меле
88'
Замена
К. Околи
️️️️
А. Лукман
83'
Желтая карточка
Х. Хатебур
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Ф. Бандинелли
77'
Замена
Я. Фаццини
️️️️
Л. Хендерсон
66'
65'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Эдерсон
65'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Р. Хойлунд
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Лукман
Пас отдал
М. Пашалич
Замена
А. Исмайли
️️️️
К. Де Винтер
56'
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
М. Пьяца
56'
55'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
Д. Скальвини
Замена
С. Валюкевич
️️️️
С. Луперто
46'
Желтая карточка
М. Дестро
39'
Желтая карточка
К. Де Винтер
38'
32'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хатебур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Недим Байрами
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
17
Руслан Малиновский
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-3-1-2
25
Викарио
13
Кэкачей
5
Де Винтер
5
Луперто
24
Эбуехи
6
Хендерсон
18
Марин
23
Бандинелли
10
Байрами
7
Пьяца
21
Дестро
3-3-1-1-2
1
Муссо
2
Толой
28
Демирал
42
Скальвини
21
Меле
8
Коопмейнерс
33
Хатебур
13
Эдерсон
8
Пашалич
19
Хойлунд
11
Лукман
5
Де Винтер
44
Исмайли
44
Исмайли
5
Де Винтер
5
Луперто
6
Валюкевич
6
Валюкевич
5
Луперто
6
Хендерсон
10
Фаццини
10
Фаццини
6
Хендерсон
23
Бандинелли
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
23
Бандинелли
7
Пьяца
28
Камбьяги
28
Камбьяги
7
Пьяца
11
Лукман
5
Околи
5
Околи
11
Лукман
42
Скальвини
6
Джимсити
6
Джимсити
42
Скальвини
13
Эдерсон
17
Малиновский
17
Малиновский
13
Эдерсон
21
Меле
20
Цортеа
20
Цортеа
21
Меле
19
Хойлунд
91
Сапата
91
Сапата
19
Хойлунд
Остались в запасе
Эмполи
Аталанта
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
32
Николас Хаас
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
32
Николас Хаас
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Эмполи - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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