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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Клермон
Нант - Клермон: обзор матча 30 октября 2022
Нант
30.10.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
Клермон
73'
М. Мохамед
54'
Н. Боржес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Клермон
88'
Замена
Г. Кюи
️️️️
К. Андрич
88'
Замена
️️️️
С. Хауи
Замена
М. Коко
️️️️
К. Мерлен
84'
Замена
С. Корчиа
️️️️
М. Саймон
84'
74'
Замена
А. Менди
️️️️
Н. Боржес
ГОЛ! 1:1!
М. Мохамед
Пас отдал
И. Ганаго
73'
69'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Э. Рашани
Замена
Э. Гессан
️️️️
П. Чиривелья
67'
66'
Желтая карточка
Й. Маньин
Замена
Д. Аппиа
️️️️
Ф. Сентонс
58'
Замена
М. Мохамед
️️️️
С. Мутуссами
58'
54'
ГОЛ! 0:1!
Н. Боржес
Пас отдал
Ж. Бела
32'
Желтая карточка
М. Кофрие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
70
Мухаммед Чам
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Нант
1
Денис Петрич
ВР
2
Фабио
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
29
Ариаль Менди
ЛЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
10
Янис Массолен
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
99
Грейон Кюи
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Дескамп
26
Мерлен
5
Жиротто
5
Паллуа
18
Сентонс
4
Чиривелья
8
Мутуссами
17
Сиссоко
27
Саймон
10
Бляс
37
Ганаго
4-2-3-1
1
Мори
5
Кофрие
21
Ожье
24
Ветеска
30
Боржес
6
Маньин
25
Гастьен
10
Хауи
70
Чам
91
Бела
17
Андрич
27
Саймон
14
Корчиа
14
Корчиа
27
Саймон
18
Сентонс
8
Аппиа
8
Аппиа
18
Сентонс
26
Мерлен
97
Коко
97
Коко
26
Мерлен
4
Чиривелья
29
Гессан
29
Гессан
4
Чиривелья
8
Мутуссами
42
Мохамед
42
Мохамед
8
Мутуссами
30
Боржес
29
Менди
29
Менди
30
Боржес
Рашани
26
Аллевина
26
Аллевина
Рашани
19
Рашани
19
Рашани
17
Андрич
99
Кюи
99
Кюи
17
Андрич
Остались в запасе
Нант
Клермон
1
Денис Петрич
ВР
2
Фабио
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
10
Янис Массолен
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
2
Фабио
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Сулейман Сиссе
ЦЗ
10
Янис Массолен
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Нант - Клермон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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