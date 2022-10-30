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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Юнион СЖ
Серен - Юнион СЖ: обзор матча 30 октября 2022
Серен
30.10.2022, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Юнион СЖ
75'
С. Элисор
47'
Д. Ванзейр
72'
Т. Теума (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Юнион СЖ
90'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Д. Ванзейр
79'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
Желтая карточка
С. Элисор
76'
ГОЛ! 1:2!
С. Элисор
75'
Замена
С. Консейсау
️️️️
Д. Опаре
73'
72'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Теума
Желтая карточка
А. Силла
71'
64'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
Замена
А. Бернье
️️️️
М. Кашбах
64'
47'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ванзейр
46'
Замена
С. Адингра
️️️️
Г. Франсуа
27'
Желтая карточка
Г. Франсуа
Желтая карточка
С. Сиссоко
20'
Замена
Д. Бунчуков
️️️️
С. Лахссаини
19'
Замена
С. Элисор
️️️️
М. Муандилмаджи
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
70
Вагнер
ПВ
1
Тимоти Галье
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
23
Лерой Абанда
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
28
Денис Бунчуков
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
2-4-1-4
5
Мбоу
2
Силла
70
Самбу
6
Кашбах
6
Сиссоко
15
Лахссаини
70
Вагнер
1
Галье
99
Муандилмаджи
23
Абанда
40
Опаре
4-3-1-2
1
Морис
19
Франсуа
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
27
Кандусс
10
Амани
44
Линен
10
Теума
94
Лапуссен
22
Бонифаци
13
Ванзейр
40
Опаре
35
Консейсау
35
Консейсау
40
Опаре
6
Кашбах
17
Бернье
17
Бернье
6
Кашбах
15
Лахссаини
28
Бунчуков
28
Бунчуков
15
Лахссаини
99
Муандилмаджи
22
Элисор
22
Элисор
99
Муандилмаджи
13
Ванзейр
21
Пуэртас
21
Пуэртас
13
Ванзейр
19
Франсуа
7
Адингра
7
Адингра
19
Франсуа
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
Остались в запасе
Серен
Юнион СЖ
23
Тимоти Мартин
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
10
Стив Мвуэ
АП
Главный тренер
Эмилио Феррера
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
10
Стив Мвуэ
АП
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Хосе Родригес
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Серен - Юнион СЖ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
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