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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Вестерло
Серен - Вестерло: обзор матча 22 апреля 2023
Серен
22.04.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Вестерло
8'
М. Муандилмаджи (П)
35'
И. Ветокеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Вестерло
Желтая карточка
М. Тшибуабуа
90'
Желтая карточка
М. Муандилмаджи
87'
Замена
C. Lepoint
️️️️
Д. Бунчуков
84'
82'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Н. Мадсен
Замена
N. Serwy
️️️️
В. Гийом
82'
Желтая карточка
М. Самбу
80'
Желтая карточка
М. Кашбах
65'
62'
Замена
К. Ваэзен
️️️️
И. Ветокеле
46'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Т. ван ден Кейбус
46'
Замена
Д. Нене
️️️️
Н. Шадли
35'
ГОЛ! 1:1!
И. Ветокеле
Пас отдал
Ю. Мацуо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Муандилмаджи
8'
7'
Желтая карточка
P. Perdichizzi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
28
Денис Бунчуков
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
33
Noah Solheid
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
17
Абу Ба
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
3
John Nekadio
ЦЗ
23
Christophe Lepoint
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
52
Noah Serwy
ЦФ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
3-5-1-1
30
Дитш
36
Тшибуабуа
5
Мбоу
70
Самбу
33
14
Гийом
17
Ба
6
Кашбах
6
Сиссоко
28
Бунчуков
99
Муандилмаджи
3-5-1-1
26
Болат
2
32
Йорданов
28
Тагир
29
Де Куйпер
8
14
Мацуо
39
ван ден Кейбус
24
Мадсен
89
Шадли
25
Ветокеле
28
Бунчуков
23
23
28
Бунчуков
14
Гийом
52
52
14
Гийом
24
Мадсен
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
24
Мадсен
25
Ветокеле
17
Ваэзен
17
Ваэзен
25
Ветокеле
89
Шадли
45
Нене
45
Нене
89
Шадли
39
ван ден Кейбус
55
Диркс
55
Диркс
39
ван ден Кейбус
Остались в запасе
Серен
Вестерло
23
Тимоти Мартин
ВР
3
John Nekadio
ЦЗ
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
3
John Nekadio
ЦЗ
10
Стив Мвуэ
АП
70
Вагнер
ПВ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Серен - Вестерло
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
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