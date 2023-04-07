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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Серен
Брюгге - Серен: обзор матча 07 апреля 2023
Брюгге
07.04.2023, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Серен
56'
Ф. Хутгла
90'
А. Нуса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Серен
ГОЛ! 2:0!
А. Нуса
Пас отдал
А. Сков Ольсен
90'
85'
Замена
M. Poaty
️️️️
М. Кашбах
85'
Замена
М. Самбу
️️️️
G. Kilota
85'
Замена
В. Гийом
️️️️
С. Сиссоко
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Н. Ланг
85'
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
Б. Мейер
75'
Замена
А. Нуса
️️️️
Ф. Хутгла
75'
68'
Замена
Вагнер
️️️️
С. Мвуэ
61'
Замена
C. Lepoint
️️️️
N. Solheid
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хутгла
Пас отдал
Н. Ланг
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
33
Noah Solheid
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
17
Абу Ба
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
14
Сиссе Сандра
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
70
Марсони Самбу
ПЗ
18
Morgan Poaty
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
28
Денис Бунчуков
ЦП
23
Christophe Lepoint
ЦП
70
Вагнер
ПВ
3-1-4-1-1
22
Миньоле
5
Мейер
58
Спайлерс
44
Мехеле
25
Онидика
22
Мата
20
Ванакен
23
Ритс
70
Ланг
9
Хутгла
94
Нильсен
2-5-2-1
30
Дитш
5
Мбоу
36
Тшибуабуа
8
6
Сиссоко
15
Лахссаини
17
Ба
6
Кашбах
10
Мвуэ
33
99
Муандилмаджи
9
Хутгла
7
Нуса
7
Нуса
9
Хутгла
70
Ланг
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
70
Ланг
5
Мейер
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
5
Мейер
8
70
Самбу
70
Самбу
8
6
Кашбах
18
18
6
Кашбах
6
Сиссоко
14
Гийом
14
Гийом
6
Сиссоко
33
23
23
33
10
Мвуэ
70
Вагнер
70
Вагнер
10
Мвуэ
Остались в запасе
Брюгге
Серен
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
23
Тимоти Мартин
ВР
28
Денис Бунчуков
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
28
Денис Бунчуков
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Брюгге - Серен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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