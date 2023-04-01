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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Гент
Серен - Гент: обзор матча 01 апреля 2023
Серен
01.04.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
0 : 5
Завершен
Гент
18'
Д. Орбан
52'
Д. Орбан
54'
У. Кюйперс
62'
Д. Торунарига
77'
У. Кюйперс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Гент
86'
Замена
B. Agbor
️️️️
С. Кумс
77'
ГОЛ! 0:5!
У. Кюйперс
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
69'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Д. Орбан
69'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Ж. де Сар
69'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
М. Самуас
Замена
С. Мвуэ
️️️️
С. Сиссоко
67'
Замена
М. Кашбах
️️️️
Вагнер
67'
62'
ГОЛ! 0:4!
Д. Торунарига
Пас отдал
Ж. Окуму
54'
ГОЛ! 0:3!
У. Кюйперс
Пас отдал
Д. Орбан
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Орбан
Замена
С. Лахссаини
️️️️
Д. Бунчуков
46'
45'
Желтая карточка
Д. Орбан
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Орбан
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
23
Christophe Lepoint
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
28
Денис Бунчуков
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
70
Вагнер
ПВ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
3-5-1-1
30
Дитш
36
Тшибуабуа
5
Мбоу
70
Самбу
6
Сиссоко
28
Бунчуков
8
18
23
70
Вагнер
99
Муандилмаджи
3-4-1-2
1
Нарди
2
Окуму
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
18
Самуас
39
Фофана
99
Кюйперс
99
Орбан
70
Вагнер
6
Кашбах
6
Кашбах
70
Вагнер
28
Бунчуков
15
Лахссаини
15
Лахссаини
28
Бунчуков
6
Сиссоко
10
Мвуэ
10
Мвуэ
6
Сиссоко
24
Кумс
46
46
24
Кумс
4
де Сар
20
Хонг
20
Хонг
4
де Сар
99
Орбан
9
Тиссудали
9
Тиссудали
99
Орбан
18
Самуас
10
Хеуге
10
Хеуге
18
Самуас
Остались в запасе
Серен
Гент
23
Тимоти Мартин
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
29
Эджайта Ифони
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Серен - Гент
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
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