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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Серен
Сент-Труйден - Серен: обзор матча 18 марта 2023
Сент-Труйден
18.03.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Серен
24'
Д. Бруно
83'
Д. Бруно
88'
М. Муандилмаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Серен
88'
ГОЛ! 2:1!
М. Муандилмаджи
88'
Замена
Д. Бунчуков
️️️️
С. Сиссоко
Замена
Т. Хара
️️️️
Д. Хаяси
84'
ГОЛ! 2:0!
Д. Бруно
Пас отдал
Д. Хаяси
83'
79'
Желтая карточка
Вагнер
75'
Замена
С. Мвуэ
️️️️
М. Кашбах
74'
Желтая карточка
М. Тшибуабуа
66'
Замена
G. Kilota
️️️️
В. Гийом
Замена
Р. Райц
️️️️
Ф. Бойя
64'
Желтая карточка
М. Конате
58'
Желтая карточка
Ф. Бойя
56'
Замена
В. Янссенс
️️️️
Р. Бауэр
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бруно
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
6
Матте Сметс
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
91
Даичи Хаяси
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
23
Christophe Lepoint
ЦП
18
Morgan Poaty
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
70
Вагнер
ПВ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
21
Рокко Райц
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
18
Таичи Хара
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
28
Денис Бунчуков
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
4-2-1-3
1
Шмидт
17
Бока
4
Бауэр
5
Тейшейра
14
Хасиока
8
Конате
6
Сметс
34
Бойя
9
Бруно
30
Оказаки
91
Хаяси
3-5-1-1
30
Дитш
70
Самбу
36
Тшибуабуа
5
Мбоу
23
6
Сиссоко
14
Гийом
6
Кашбах
18
70
Вагнер
99
Муандилмаджи
4
Бауэр
22
Янссенс
22
Янссенс
4
Бауэр
34
Бойя
21
Райц
21
Райц
34
Бойя
91
Хаяси
18
Хара
18
Хара
91
Хаяси
6
Сиссоко
28
Бунчуков
28
Бунчуков
6
Сиссоко
14
Гийом
8
8
14
Гийом
6
Кашбах
10
Мвуэ
10
Мвуэ
6
Кашбах
Остались в запасе
Сент-Труйден
Серен
12
Йо Коппенс
ВР
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
11
Абубакари Койта
ЛВ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
23
Тимоти Мартин
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
11
Абубакари Койта
ЛВ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Сент-Труйден - Серен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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