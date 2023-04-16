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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Серен
Юнион СЖ - Серен: обзор матча 16 апреля 2023
Юнион СЖ
16.04.2023, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Серен
17'
С. Адингра
34'
Й. Вертессен
47'
М. Муандилмаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Серен
Замена
В. Бонифаци
️️️️
Г. Франсуа
86'
Замена
К. Терхо
️️️️
Г. Нильссон
86'
86'
Замена
C. Lepoint
️️️️
С. Сиссоко
81'
Замена
Вагнер
️️️️
N. Solheid
81'
Замена
M. Poaty
️️️️
С. Лахссаини
Замена
Д. Эккерт
️️️️
С. Адингра
76'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
Й. Вертессен
67'
Желтая карточка
Г. Франсуа
65'
58'
Замена
М. Самбу
️️️️
С. Мвуэ
47'
ГОЛ! 2:1!
М. Муандилмаджи
Пас отдал
М. Кашбах
Замена
Л. Амани
️️️️
Т. Теума
46'
ГОЛ! 2:0!
Й. Вертессен
34'
24'
Желтая карточка
С. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
С. Адингра
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
17
Абу Ба
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
33
Noah Solheid
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
10
Стив Мвуэ
АП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Серен
23
Тимоти Мартин
ВР
70
Марсони Самбу
ПЗ
18
Morgan Poaty
ЦП
28
Денис Бунчуков
ЦП
23
Christophe Lepoint
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
70
Вагнер
ПВ
4-1-2-1-2
1
Морис
26
Сайкс
28
Мачида
16
Берджесс
19
Франсуа
17
Эль-Аззузи
10
Теума
21
Пуэртас
7
Адингра
11
Вертессен
9
Нильссон
2-5-2-1
30
Дитш
5
Мбоу
36
Тшибуабуа
6
Кашбах
8
33
6
Сиссоко
15
Лахссаини
10
Мвуэ
17
Ба
99
Муандилмаджи
10
Теума
10
Амани
10
Амани
10
Теума
11
Вертессен
94
Лапуссен
94
Лапуссен
11
Вертессен
9
Нильссон
17
Терхо
17
Терхо
9
Нильссон
7
Адингра
10
Эккерт
10
Эккерт
7
Адингра
19
Франсуа
22
Бонифаци
22
Бонифаци
19
Франсуа
10
Мвуэ
70
Самбу
70
Самбу
10
Мвуэ
15
Лахссаини
18
18
15
Лахссаини
6
Сиссоко
23
23
6
Сиссоко
33
70
Вагнер
70
Вагнер
33
Остались в запасе
Юнион СЖ
Серен
73
Йоахим Имбрехт
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Главный тренер
Карел Герартс
23
Тимоти Мартин
ВР
28
Денис Бунчуков
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Остались в запасе
23
Тимоти Мартин
ВР
28
Денис Бунчуков
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Юнион СЖ - Серен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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