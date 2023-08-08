Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Урава Рэд Даймондс» Зион Судзуки не захотел выступать за «Манчестер Юнайтед».

Клубы полностью согласовали трансфер, но сам 20-летний футболист отказался переходить в английскую команду.

Японец ганского происхождения принял такое решение, поскольку хочет получать достаточно игровой практики, а в «МЮ» ему предложили статус дублера Андре Онаны.

Вместо «Юнайтед» Судзуки присоединился к бельгийскому «Сент-Труйдену» на правах аренды.