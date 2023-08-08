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    • Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

    Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

    Голкипер «Урава Рэд Даймондс» Зион Судзуки не захотел выступать за «Манчестер Юнайтед».

    Клубы полностью согласовали трансфер, но сам 20-летний футболист отказался переходить в английскую команду.

    Японец ганского происхождения принял такое решение, поскольку хочет получать достаточно игровой практики, а в «МЮ» ему предложили статус дублера Андре Онаны.

    Вместо «Юнайтед» Судзуки присоединился к бельгийскому «Сент-Труйдену» на правах аренды.

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    Источник: The Athletic

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    08.08.2023 15:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1126

      k611 8 августа, 18:23

      Для вратаря нужна постоянная игровая практика. Так что решение правильное

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