Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

Для вратаря нужна постоянная игровая практика. Так что решение правильное
Голкипер «Урава Рэд Даймондс» Зион Судзуки не захотел выступать за «Манчестер Юнайтед».
Клубы полностью согласовали трансфер, но сам 20-летний футболист отказался переходить в английскую команду.
Японец ганского происхождения принял такое решение, поскольку хочет получать достаточно игровой практики, а в «МЮ» ему предложили статус дублера Андре Онаны.
Вместо «Юнайтед» Судзуки присоединился к бельгийскому «Сент-Труйдену» на правах аренды.