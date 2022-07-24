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    Боб Питерс

    Тренер
    Имя Боб
    Фамилия Питерс
    Команда Вестерло
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 10 января 1974
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.02.2023 Сент-Труйден 0 : 1 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    25.02.2023 Вестерло 4 : 2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    04.03.2023 Стандард 2 : 0 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    11.03.2023 Вестерло 3 : 1 Кортрейк Бельгия. Про-Лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Вестерло 34 13 10 11
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.07.2022 Вестерло 2 : 0 Серкль Брюгге
    30.07.2022 Оуд-Хеверли 2 : 0 Вестерло
    07.08.2022 Гент 2 : 1 Вестерло
    13.08.2022 Вестерло 4 : 2 Стандард
    21.08.2022 Мехелен 5 : 4 Вестерло
    28.08.2022 Вестерло 0 : 1 Эйпен
    04.09.2022 Антверпен 3 : 0 Вестерло
    11.09.2022 Вестерло 2 : 1 Андерлехт
    17.09.2022 Шарлеруа 2 : 3 Вестерло
    01.10.2022 Вестерло 2 : 0 Зюлте-Варегем
    08.10.2022 Брюгге 0 : 2 Вестерло
    14.10.2022 Вестерло 2 : 2 Серен
    18.10.2022 Генк 6 : 1 Вестерло
    22.10.2022 Кортрейк 0 : 2 Вестерло
    29.10.2022 Вестерло 2 : 3 Сент-Труйден
    06.11.2022 Юнион СЖ 1 : 1 Вестерло
    12.11.2022 Вестерло 6 : 0 Остенде
    27.12.2022 Вестерло 3 : 3 Антверпен
    07.01.2023 Серкль Брюгге 0 : 1 Вестерло
    13.01.2023 Вестерло 1 : 2 Оуд-Хеверли
    17.01.2023 Вестерло 2 : 3 Генк
    21.01.2023 Зюлте-Варегем 1 : 1 Вестерло
    28.01.2023 Вестерло 2 : 0 Мехелен
    04.02.2023 Эйпен 1 : 1 Вестерло
    11.02.2023 Вестерло 3 : 3 Гент
    19.02.2023 Сент-Труйден 0 : 1 Вестерло
    25.02.2023 Вестерло 4 : 2 Юнион СЖ
    04.03.2023 Стандард 2 : 0 Вестерло
    11.03.2023 Вестерло 3 : 1 Кортрейк
    18.03.2023 Остенде 0 : 0 Вестерло
    01.04.2023 Вестерло 0 : 0 Шарлеруа
    09.04.2023 Андерлехт 0 : 0 Вестерло
    15.04.2023 Вестерло 0 : 0 Брюгге
    23.04.2023 Серен 0 : 0 Вестерло
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