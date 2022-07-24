Боб Питерс - статистика
Тренер
|Имя
|Боб
|Фамилия
|Питерс
|Команда
|Вестерло
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|10 января 1974
|Имя
|Боб
|Фамилия
|Питерс
|Команда
|Вестерло
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|10 января 1974
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.03.2023
|Остенде
|1 : 2
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 30 тур
|01.04.2023
|Вестерло
|2 : 3
|Шарлеруа
|Бельгия. Про-Лига, 31 тур
|09.04.2023
|Андерлехт
|0 : 0
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 32 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Вестерло
|34
|14
|11
|9
|Дата
|Матч
|24.07.2022
|Вестерло
|2 : 0
|Серкль Брюгге
|30.07.2022
|Оуд-Хеверли
|2 : 0
|Вестерло
|07.08.2022
|Гент
|2 : 1
|Вестерло
|13.08.2022
|Вестерло
|4 : 2
|Стандард
|21.08.2022
|Мехелен
|5 : 4
|Вестерло
|28.08.2022
|Вестерло
|0 : 1
|Эйпен
|04.09.2022
|Антверпен
|3 : 0
|Вестерло
|11.09.2022
|Вестерло
|2 : 1
|Андерлехт
|17.09.2022
|Шарлеруа
|2 : 3
|Вестерло
|01.10.2022
|Вестерло
|2 : 0
|Зюлте-Варегем
|08.10.2022
|Брюгге
|0 : 2
|Вестерло
|14.10.2022
|Вестерло
|2 : 2
|Серен
|18.10.2022
|Генк
|6 : 1
|Вестерло
|22.10.2022
|Кортрейк
|0 : 2
|Вестерло
|29.10.2022
|Вестерло
|2 : 3
|Сент-Труйден
|06.11.2022
|Юнион СЖ
|1 : 1
|Вестерло
|12.11.2022
|Вестерло
|6 : 0
|Остенде
|27.12.2022
|Вестерло
|3 : 3
|Антверпен
|07.01.2023
|Серкль Брюгге
|0 : 1
|Вестерло
|13.01.2023
|Вестерло
|1 : 2
|Оуд-Хеверли
|17.01.2023
|Вестерло
|2 : 3
|Генк
|21.01.2023
|Зюлте-Варегем
|1 : 1
|Вестерло
|28.01.2023
|Вестерло
|2 : 0
|Мехелен
|04.02.2023
|Эйпен
|1 : 1
|Вестерло
|11.02.2023
|Вестерло
|3 : 3
|Гент
|19.02.2023
|Сент-Труйден
|0 : 1
|Вестерло
|25.02.2023
|Вестерло
|4 : 2
|Юнион СЖ
|04.03.2023
|Стандард
|2 : 0
|Вестерло
|11.03.2023
|Вестерло
|3 : 1
|Кортрейк
|18.03.2023
|Остенде
|1 : 2
|Вестерло
|01.04.2023
|Вестерло
|2 : 3
|Шарлеруа
|09.04.2023
|Андерлехт
|0 : 0
|Вестерло
|15.04.2023
|Вестерло
|0 : 0
|Брюгге
|23.04.2023
|Серен
|0 : 0
|Вестерло