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Крылья Советов - Нижний Новгород
Крылья Советов - Нижний Новгород: обзор матча 30 октября 2022
Крылья Советов
30.10.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
90+2'
К. Гоцук (АГ)
90+10'
Г. Бейл (П)
32'
Т. Сулейманов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Нижний Новгород
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Бейл
90'
+10
90'
+8
Вторая желтая
К. Гоцук
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Гоцук
90'
+2
82'
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
Э. Набиуллин
82'
Замена
В. Александров
️️️️
А. Шарипов
81'
Желтая карточка
Л. Масоэро
79'
Вторая желтая
Д. Пенчиков
Замена
Ф. Костанца
️️️️
М. Барач
73'
68'
Желтая карточка
М. Янсане
67'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Милсон
61'
Желтая карточка
Милсон
Замена
В. Шитов
️️️️
А. Рахманович
60'
58'
Замена
М. Янсане
️️️️
Т. Сулейманов
56'
Желтая карточка
К. Гоцук
46'
Желтая карточка
Т. Сулейманов
45'
+3
Желтая карточка
И. Жигулев
43'
Желтая карточка
Д. Пенчиков
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Сулейманов
Желтая карточка
М. Барач
31'
6'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
73
Альберт Шарипов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
18
Артем Соколов
АП
99
Никита Хлусов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Овсянников
4
Евгеньев
3
Солдатенков
44
Барач
23
Бейл
8
Витюгов
8
Коваленко
32
Чиркович
11
Рахманович
9
Пиняев
10
Глушенков
3-2-2-2-1
25
Нигматуллин
5
Масоэро
24
Гоцук
14
Агапов
4
Пенчиков
3
Набиуллин
73
Шарипов
10
Жигулев
57
Кротов
7
Милсон
99
Сулейманов
44
Барач
22
Костанца
22
Костанца
44
Барач
11
Рахманович
73
Шитов
73
Шитов
11
Рахманович
73
Шарипов
2
Александров
2
Александров
73
Шарипов
3
Набиуллин
44
Корнюшин
44
Корнюшин
3
Набиуллин
7
Милсон
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
7
Милсон
99
Сулейманов
95
Янсане
95
Янсане
99
Сулейманов
Остались в запасе
Крылья Советов
Нижний Новгород
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
18
Артем Соколов
АП
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
31
Артур Анисимов
ВР
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
72
Владислав Тепляков
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
18
Артем Соколов
АП
99
Никита Хлусов
ЦФ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Крылья Советов - Нижний Новгород
1
2
8
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
8
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Андрей Болотенков
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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