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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - РКС Ваалвейк
Твенте - РКС Ваалвейк: обзор матча 30 октября 2022
Твенте
30.10.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 12 тур
3 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
34'
С. Стейн
45'
С. Стейн
89'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - РКС Ваалвейк
Замена
C. Staring
️️️️
М. Влап
90'
+1
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Вольфсвинкел
89'
85'
Желтая карточка
С. Августинс
82'
Замена
С. Августинс
️️️️
П. Клемент
82'
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
Х. Лобете
76'
Замена
Р. Куйперс
️️️️
Д. ван ден Бейс
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Черны
76'
Замена
Д. Клеонис
️️️️
В. Мисиджан
76'
Замена
М. Киоло
️️️️
С. Стейн
66'
Желтая карточка
Р. Преппер
46'
46'
Замена
С. Бакари
️️️️
Ю. Леливелд
46'
Замена
З. Баккали
️️️️
П. Вруг
ГОЛ! 2:0!
С. Стейн
Пас отдал
Г. Смал
45'
ГОЛ! 1:0!
С. Стейн
Пас отдал
В. Черны
34'
6'
Желтая карточка
Ю. Леливелд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Кевин Фелида
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
11
Закария Баккали
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
4-1-2-3
1
Уннершталь
5
Смал
2
Хилгерс
3
Преппер
30
Бренет
6
Зерруки
14
Влап
14
Стейн
9
ван Вольфсвинкел
7
Мисиджан
18
Черны
3-2-3-2
1
Вессен
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
2
Леливелд
3
Гаари
5
Лутонда
8
Вруг
6
Анита
11
Бель Хассани
24
Лобете
24
Клемент
14
Стейн
6
Киоло
6
Киоло
14
Стейн
18
Черны
11
Ротс
11
Ротс
18
Черны
7
Мисиджан
10
Клеонис
10
Клеонис
7
Мисиджан
14
Влап
6
6
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
2
Леливелд
2
Бакари
2
Бакари
2
Леливелд
24
Лобете
8
Джозефзун
8
Джозефзун
24
Лобете
24
Клемент
26
Августинс
26
Августинс
24
Клемент
8
Вруг
11
Баккали
11
Баккали
8
Вруг
33
ван ден Бейс
17
Куйперс
17
Куйперс
33
ван ден Бейс
Остались в запасе
Твенте
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
Главный тренер
Рон Янс
16
Марк Спенкелинк
ВР
6
Кевин Фелида
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
6
Кевин Фелида
ЦП
2
Жоэл Перейра
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Твенте - РКС Ваалвейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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