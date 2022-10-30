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Бундеслига 2026/2027
Унион - Боруссия М
Унион - Боруссия М: обзор матча 30 октября 2022
Унион
30.10.2022, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
79'
К. Беренс
90+7'
Д. Дехи
33'
Н. Эльведи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Боруссия М
ГОЛ! 2:1!
Д. Дехи
Пас отдал
Д. Левелинг
90'
+7
Желтая карточка
К. Триммель
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
90'
+2
90'
+1
Замена
Т. Янчке
️️️️
Р. Бенсебаини
85'
Замена
И. Санчес
️️️️
Л. Штиндль
79'
Желтая карточка
Т. Зиппель
ГОЛ! 1:1!
К. Беренс
Пас отдал
Д. Лейте
79'
74'
Замена
Л. Нец
️️️️
М. Тюрам
Замена
К. Беренс
️️️️
Ш. Бекер
74'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Я. Хаберер
74'
74'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Н. Н'Гуму
67'
Желтая карточка
М. Тюрам
Желтая карточка
С. Михель
64'
Замена
К. Триммель
️️️️
Т. Пухач
59'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
А. Шафер
59'
Замена
С. Михель
️️️️
Джордан
59'
33'
ГОЛ! 0:1!
Н. Эльведи
Пас отдал
Л. Штиндль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Юлиан Вайгль
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
14
Конор Носс
АП
26
Торбен Мюзель
АП
21
Ивандро Санчес
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
27
Пухач
8
Хедира
26
Рюэрсон
13
Шафер
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
4-2-2-2
21
Зиппель
29
Скалли
30
Эльведи
5
Фридрих
5
Бенсебаини
23
Крамер
5
Вайгль
11
Н'Гуму
13
Штиндль
14
Плеа
9
Тюрам
27
Пухач
28
Триммель
28
Триммель
27
Пухач
13
Шафер
78
Харагучи
78
Харагучи
13
Шафер
19
Хаберер
18
Левелинг
18
Левелинг
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
91
Беренс
23
Бекер
9
Джордан
11
Михель
11
Михель
9
Джордан
9
Тюрам
25
Нец
25
Нец
9
Тюрам
5
Бенсебаини
24
Янчке
24
Янчке
5
Бенсебаини
13
Штиндль
21
Санчес
21
Санчес
13
Штиндль
11
Н'Гуму
7
Херрманн
7
Херрманн
11
Н'Гуму
Остались в запасе
Унион
Боруссия М
22
Леннарт Грил
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
14
Конор Носс
АП
23
Ян Ольшовски
ВР
29
Оскар Фрауло
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
23
Ян Ольшовски
ВР
29
Оскар Фрауло
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Унион - Боруссия М
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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