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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Хартс
Росс Каунти - Хартс: обзор матча 30 октября 2022
Росс Каунти
30.10.2022, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Хартс
11'
Д. Уайт
15'
Л. Шенклэнд
20'
Э. Халидэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Хартс
90'
+1
Желтая карточка
М. Смит
Замена
Д. Симс
️️️️
Д. Хармон
82'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Д. Тиллсон
82'
Желтая карточка
Д. Тиллсон
79'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Д. Ивула
75'
75'
Замена
Ю. Хендерсон
️️️️
Б. Маккей
Желтая карточка
Д. Болдуин
69'
69'
Желтая карточка
Л. Шенклэнд
61'
Замена
Д. Грант
️️️️
Д. Джиннелли
61'
Замена
Л. Нилсон
️️️️
Э. Халидэй
60'
Замена
А. Форрест
️️️️
К. Смит
Замена
В. Лотури
️️️️
Д. Канкола
55'
Желтая карточка
Д. Канкола
22'
20'
ГОЛ! 1:2!
Э. Халидэй
Пас отдал
Р. Снодграсс
15'
ГОЛ! 1:1!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
К. Смит
ГОЛ! 1:0!
Д. Уайт
Пас отдал
Я. Дханда
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
20
Джек Болдуин
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
31
Ян Дханда
АП
11
Овура Эдвардс
ЦФ
22
Каллум Джонсон
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
3
Джордж Хармон
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
21
Коннор Смит
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
10
Барри Маккей
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Росс Каунти
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
19
Вильям Акио
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
11
Казим Олаигбе
ЦФ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
31
Аррон Дарж
ЦЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
14
Алан Форрест
ЛВ
8
Джордж Грант
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
1-2-1-5
1
Лэйдлоу
20
Болдуин
22
Тиллсон
18
Канкола
31
Дханда
4
Яковитти
10
Уайт
39
Ивула
3
Хармон
22
Джонсон
2-1-2-2-2
1
Гордон
6
Сиббик
11
Халидэй
14
Киомурцоглу
23
Снодграсс
20
Кокрейн
21
Смит
11
Джиннелли
7
Шенклэнд
10
Маккей
18
Канкола
22
Лотури
22
Лотури
18
Канкола
3
Хармон
11
Симс
11
Симс
3
Хармон
39
Ивула
11
Олаигбе
11
Олаигбе
39
Ивула
22
Тиллсон
9
Самуэль
9
Самуэль
22
Тиллсон
11
Халидэй
15
Нилсон
15
Нилсон
11
Халидэй
11
Джиннелли
8
Грант
8
Грант
11
Джиннелли
10
Маккей
20
Хендерсон
20
Хендерсон
10
Маккей
21
Смит
14
Форрест
14
Форрест
21
Смит
Остались в запасе
Росс Каунти
Хартс
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
19
Вильям Акио
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
31
Аррон Дарж
ЦЗ
6
Эйдан Денхольм
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
19
Вильям Акио
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
28
Зандер Кларк
ВР
31
Аррон Дарж
ЦЗ
6
Эйдан Денхольм
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Росс Каунти - Хартс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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