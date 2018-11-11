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    «Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получили травмы в матче команд в матче 14-го тура РПЛ.

    Оба футболиста вызваны в расположение сборной России. По информации «Спорт-Экспресс», Дзюба завтра присоединится к национальной команде, приезда Ахметова практически исключен.

    Форвард покинул поле из-за проблем с коленом, хавбека унесли на носилках в связи с травмой руки.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2018 22:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 12 ноября 2018, 10:00

      Свою необходимость участия в сборной и клубе ,Дзюба отрабатывает практически без отдыха и без остановок.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 ноября 2018, 07:01

      Дзюба на корпаративах отсасывает не мешайте парню зарабатывать бабло!Кто верит что он заболел,предлагаю закидать на мою карту баблом,а я вам лапши на уши как всё хорошо!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 ноября 2018, 00:22

      Дзюбе здоровья!
      Сборной победы!

      3
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 12 ноября 2018, 00:07

      Дзюба сдулся и больше вы не увидите того Дзюбу который был на ЧМ это был эмоциональный всплеск и всё

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 11 ноября 2018, 23:11

      ***..дайте Дзюбе отдых..парень на травмах играет ..зачем гробить Зенит..Есть Чалов ..молодой и талантливый парень ..

      8
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Путник 13 12 ноября 2018, 00:27

      Комличенко можно попробовать, тоже высокий и в чемпионате Чехии главный бомбардир сейчас.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 ноября 2018, 23:04

      Уйгурскому Хави ЦСКА - ЗДОРОВЬЯ! Дзюбе тоже!

      5
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