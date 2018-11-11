«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получили травмы в матче команд в матче 14-го тура РПЛ.

Оба футболиста вызваны в расположение сборной России. По информации «Спорт-Экспресс», Дзюба завтра присоединится к национальной команде, приезда Ахметова практически исключен.

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