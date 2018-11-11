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    ЦСКА полностью переиграл «Зенит». Это тренерская победа Гончаренко


    4
    Голосов: 12
    11.11.2018 20:55
    Впервые в карьере белорусский тренер победил такого соперника.

    ЦСКА обыграл «Зенит» (2:0) в главном матче 14-го тура РПЛ. Для турнирной таблицы это почти ничего не значит: «Зенит» все еще отрывается от «Краснодара» на пять очков и идет первым, а ЦСКА только сравнялся с «Ростовом». Зато для понимания всего российского футбола этот результат очень важен. Виктор Гончаренко обыграл «Зенит» в период перестройки ЦСКА. С более сильным по именам составом его ЦСКА едва удерживал против «Зенита» нулевые ничьи.

    Победа Гончаренко над Семаком полностью тренерская. К ЦСКА остается минимум вопросов, а вот по проблемам «Зенита» рассуждать можно еще очень долго. Ниже – важные вещи, на которые стоит обратить внимание по игре ЦСКА и «Зенита».

    Потери в составе ЦСКА вообще не имеют никакого значения. Этот ЦСКА отличается глубокой скамейкой и взаимозаменяемостью. В игре с «Зенитом» с первых минут не могли выйти Обляков, Бистрович, Дзагоев, Эрнандес, Фернандес, Кучаев и Васин. Даже после травмы Ахметова ЦСКА не стал слабее. Отсутствие Марио решили переводом на правый фланг старательного Ефремова. Набабкин сыграл третьего центрального защитника, а в атаку вышел разыгравшийся Сигурдссон. И так происходит всегда.

    • Итоги первого тайма – показательная история обо всем матче. Игроки «Зенита» сделали 320 касаний мяча, но почти все время проводили на своей половине поля. ЦСКА играл по всему газону, хотя контролировал мяч намного меньше (44% – 56%). Нападающие хозяев подавляли защиту «Зенита» прессингом. Работал только выход из обороны через Дзюбу, но его почему-то использовали редко. Форма Дзюбы после травмы сейчас тоже далека от идеальной, а в середине второго тайма он покинул поле из-за привычной боли в колене.

    Тепловая карта первого тайма от портала Whoscored. Слева – ЦСКА, справа – «Зенит».

    • Маркизио все никак не заиграет. Опытный итальянец провалил игру против ЦСКА как раз из-за качественного прессинга со стороны соперника. Первый гол армейцев – личная ошибка Маркизио, который потерял мяч недалеко от собственной штрафной. Клаудио показал всего 72% передач и был заменен в перерыве. Сам Маркизио говорил в интервью «Чемпионату», что в РПЛ очень важна физическая подготовка. Именно ее полузащитнику пока не хватает больше всего.

    • После перерыва Семак ожидаемо попытался изменить игру. Дриусси и Заболотный вышли двумя дополнительными форвардами, а Дзюба еще оставался на поле. Формация «Зенита» стала еще более атакующей, но для ЦСКА глобально ничего не поменялось. Тройки центральных защитников по-прежнему хватало для персональной опеки, а связка Заболотного и Дзюбы в этот раз не сработала. Запасные «Зенита» и Дзюба сейчас не в тех кондициях, чтобы вытаскивать подобные матчи.

    «Зениту» не хватает Кокорина – без него у Семака просто не остается второго варианта игры. Дриусси растерял все чутье к голам и только бесконечно бегает, а Дзюба и Заболотный – нападающие одного плана. В матче с ЦСКА Кокорин мог бы добавить драйва и хоть немного убыстрить переход «Зенита» в последнюю фазу атаки. Без него вышло, что ЦСКА просто подстроился под соперника и здорово сыграл от его слабых сторон. Это уже тренерская заслуга Гончаренко.

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    Публикация от text (@pfc_cska)

    Начиная с конца сентября, «Зенит» сильно расстраивает в гостевых матчах. В шести выездных встречах этого периода у «Зенита» четыре поражения, одна ничья и только одна победа в игре с «Крыльями». Три матча команда проиграла в РПЛ, а еще даже не смогла в них забить. Смущает и качество игры «Зенита» в последнее время. В августе мы были готовы назвать «Зенит» чемпионом, но теперь акценты поменялись. Матч с ЦСКА показал, что команда Семака даст соперникам еще много шансов, а потери очков превращаются в привычное явление.

    Гончаренко тоже ошибается: вспомнить только игру с «Краснодаром», после которой его впервые ругали болельщики. Но игра с «Зенитом» для тренера ЦСКА вышла очень удачной. До этого матча Гончаренко никогда в тренерской карьере не обыгрывал «Зенит». За девять игр с разными клубами вышло только пять ничьих и четыре поражения. Кстати, три ничейных результата по 0:0 тренер достиг уже с ЦСКА. С таким счетом завершались последние встречи команды с «Зенитом». Теперь его ЦСКА забил и по-прежнему не пропускает, а Гончаренко радуется победе.

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Чалов, 15; 2:0 – Сигурдссон, 26.

    ЦСКА: Акинфеев, Ефремов, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бийол, Ахметов (Хосонов, 51), Влашич, Сигурдссон (Бистрович, 90+2), Чалов.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Мак (Дриусси, 46), Маркизио (Заболотный, 46), Дзюба (Эрнани, 74).

    Предупреждения: Ахметов, 31; Бекао, 38 – Нету, 37.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 4 Голосов: 12
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 16 ноября 2018, 14:19

      +++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 12 ноября 2018, 10:40

      Молодцы. Прияно было смотреть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      vavilon69 12 ноября 2018, 10:14

      ЦСКА ! МОЛОДЦЫ ! ТАК ДЕРЖАТЬ !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 12 ноября 2018, 09:40

      ЦСКА -это не просто буквы ! Это моя жизнь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Scorp 63 11 ноября 2018, 23:03

      Молодцы, пионеры!))) Армейцы подтверждают силу духа и волю к победе. Несмотря на смену поколений и травмы. Спасибо...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +502

      diemens74 11 ноября 2018, 22:33

      Воскресенье удалось, и Спам проиграл и ЦСКА победил. Это просто праздник какой-то.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 11 ноября 2018, 22:09

      На ум приходит только одно....
      ЦСКА- всегда будет первым !
      С победой армейцы !

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 ноября 2018, 21:44

      ЦСКА с заслуженной победой!Ну а Зениту как только авансы стали раздавать,сразу же стал наступать на старые грабли,надеясь на мастерство отдельных игроков,а команда,где команда?У ЦСКА командный дух и играют за себя и за того парня...Богданычу пора всем этим игрокам,считающих себя все и вся,начинать вставлять пистоны в одно место...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7776

      BarStep 11 ноября 2018, 21:39

      Согласился полностью. Семак тактик никакущий.., да и как тренер походу такой же. По крайней мере в Зенит его рановато подтянули...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      М.Т. 11 ноября 2018, 21:36

      ЦСКА недавно победил Реал.а в статье пишут что Гончаренко впервые в жизни победил такого соперника

      6
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