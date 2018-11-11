ЦСКА полностью переиграл «Зенит». Это тренерская победа Гончаренко

Впервые в карьере белорусский тренер победил такого соперника.

ЦСКА обыграл «Зенит» (2:0) в главном матче 14-го тура РПЛ. Для турнирной таблицы это почти ничего не значит: «Зенит» все еще отрывается от «Краснодара» на пять очков и идет первым, а ЦСКА только сравнялся с «Ростовом». Зато для понимания всего российского футбола этот результат очень важен. Виктор Гончаренко обыграл «Зенит» в период перестройки ЦСКА. С более сильным по именам составом его ЦСКА едва удерживал против «Зенита» нулевые ничьи.

Победа Гончаренко над Семаком полностью тренерская. К ЦСКА остается минимум вопросов, а вот по проблемам «Зенита» рассуждать можно еще очень долго. Ниже – важные вещи, на которые стоит обратить внимание по игре ЦСКА и «Зенита».

• Потери в составе ЦСКА вообще не имеют никакого значения. Этот ЦСКА отличается глубокой скамейкой и взаимозаменяемостью. В игре с «Зенитом» с первых минут не могли выйти Обляков, Бистрович, Дзагоев, Эрнандес, Фернандес, Кучаев и Васин. Даже после травмы Ахметова ЦСКА не стал слабее. Отсутствие Марио решили переводом на правый фланг старательного Ефремова. Набабкин сыграл третьего центрального защитника, а в атаку вышел разыгравшийся Сигурдссон. И так происходит всегда.

• Итоги первого тайма – показательная история обо всем матче. Игроки «Зенита» сделали 320 касаний мяча, но почти все время проводили на своей половине поля. ЦСКА играл по всему газону, хотя контролировал мяч намного меньше (44% – 56%). Нападающие хозяев подавляли защиту «Зенита» прессингом. Работал только выход из обороны через Дзюбу, но его почему-то использовали редко. Форма Дзюбы после травмы сейчас тоже далека от идеальной, а в середине второго тайма он покинул поле из-за привычной боли в колене.

Тепловая карта первого тайма от портала Whoscored. Слева – ЦСКА, справа – «Зенит».

• Маркизио все никак не заиграет. Опытный итальянец провалил игру против ЦСКА как раз из-за качественного прессинга со стороны соперника. Первый гол армейцев – личная ошибка Маркизио, который потерял мяч недалеко от собственной штрафной. Клаудио показал всего 72% передач и был заменен в перерыве. Сам Маркизио говорил в интервью «Чемпионату», что в РПЛ очень важна физическая подготовка. Именно ее полузащитнику пока не хватает больше всего.

• После перерыва Семак ожидаемо попытался изменить игру. Дриусси и Заболотный вышли двумя дополнительными форвардами, а Дзюба еще оставался на поле. Формация «Зенита» стала еще более атакующей, но для ЦСКА глобально ничего не поменялось. Тройки центральных защитников по-прежнему хватало для персональной опеки, а связка Заболотного и Дзюбы в этот раз не сработала. Запасные «Зенита» и Дзюба сейчас не в тех кондициях, чтобы вытаскивать подобные матчи.

• «Зениту» не хватает Кокорина – без него у Семака просто не остается второго варианта игры. Дриусси растерял все чутье к голам и только бесконечно бегает, а Дзюба и Заболотный – нападающие одного плана. В матче с ЦСКА Кокорин мог бы добавить драйва и хоть немного убыстрить переход «Зенита» в последнюю фазу атаки. Без него вышло, что ЦСКА просто подстроился под соперника и здорово сыграл от его слабых сторон. Это уже тренерская заслуга Гончаренко.

text text text Публикация от text (@pfc_cska) 11 Ноя 2018 в 8:52 PST

Начиная с конца сентября, «Зенит» сильно расстраивает в гостевых матчах. В шести выездных встречах этого периода у «Зенита» четыре поражения, одна ничья и только одна победа в игре с «Крыльями». Три матча команда проиграла в РПЛ, а еще даже не смогла в них забить. Смущает и качество игры «Зенита» в последнее время. В августе мы были готовы назвать «Зенит» чемпионом, но теперь акценты поменялись. Матч с ЦСКА показал, что команда Семака даст соперникам еще много шансов, а потери очков превращаются в привычное явление.

Гончаренко тоже ошибается: вспомнить только игру с «Краснодаром», после которой его впервые ругали болельщики. Но игра с «Зенитом» для тренера ЦСКА вышла очень удачной. До этого матча Гончаренко никогда в тренерской карьере не обыгрывал «Зенит». За девять игр с разными клубами вышло только пять ничьих и четыре поражения. Кстати, три ничейных результата по 0:0 тренер достиг уже с ЦСКА. С таким счетом завершались последние встречи команды с «Зенитом». Теперь его ЦСКА забил и по-прежнему не пропускает, а Гончаренко радуется победе.

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Чалов, 15; 2:0 – Сигурдссон, 26.

ЦСКА: Акинфеев, Ефремов, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бийол, Ахметов (Хосонов, 51), Влашич, Сигурдссон (Бистрович, 90+2), Чалов.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Мак (Дриусси, 46), Маркизио (Заболотный, 46), Дзюба (Эрнани, 74).

Предупреждения: Ахметов, 31; Бекао, 38 – Нету, 37.