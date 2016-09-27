Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп уверен, что Россия – футбольная страна.

– Тренер ЦСКА руководил сборной. Не думаете, что неудача на Евро может сказаться на работе в клубе?

– Нет, ни в коем случае. У него просто не было хороших игроков. Понимаете, тренер очень странная профессия: если у тебя в распоряжении есть сильные футболисты, то работа будет легкой, если нет – трудной. Провал во Франции – не его ошибка. Он же не волшебник.

– Сейчас у нас много споров на тему футбольная ли страна Россия. Как считают в Англии?

– У вас любят футбол, много игроков и клубов. Поэтому считаю, Россия – хорошая, футбольная страна.