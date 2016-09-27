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  • Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»

Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»

27 сентября 2016, 11:13
16

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп уверен, что Россия – футбольная страна.

– Тренер ЦСКА руководил сборной. Не думаете, что неудача на Евро может сказаться на работе в клубе?

– Нет, ни в коем случае. У него просто не было хороших игроков. Понимаете, тренер очень странная профессия: если у тебя в распоряжении есть сильные футболисты, то работа будет легкой, если нет – трудной. Провал во Франции – не его ошибка. Он же не волшебник.

– Сейчас у нас много споров на тему футбольная ли страна Россия. Как считают в Англии?

– У вас любят футбол, много игроков и клубов. Поэтому считаю, Россия – хорошая, футбольная страна.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Тоттенхэм Росс Каунти Реднапп Гарри
Комментарии (16)
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Lev Aleks
1474964493
Англии ещё 1000 лет ничего не выиграть.......
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VIPded
1474965680
Волшебным был выход на Евро. И за это спасибо!
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fest85
1474966067
Все по делу сказано!
Ответить
Опорник84
1474968389
Да, с хорошими футболистами просто беда!
Ответить
alexandr1205
1474969981
Россия футбольная страна, просто в ней нет хороших футболистов.
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Garrincha58
1474971280
ну правильно они же сами все признали МЫ Г*НО!
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Андрей Ермошин
1474972167
Мудко со Сруцким взяли на Евро "лучших из лучших", результат на лице. А все потому, что футбольная политика в России находится ниже плинтуса, и дальше падение продолжается.
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anri1703
1474975500
А у англии плохой состав был ?
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anri1703
1474975679
Может все таки дело в тренере хотя до евро я слуцкого уважал хотя и считал что наши провалятся хоть и надежда на1/8 была но его поведение после провала хотя наверно с давлением не справился вот и наговорил то чего ему будут долго припоминать
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нейтральныйкакникто
1479514646
Добавил бы ещё, у сборной не было ХОРОШЕГО ТРЕНЕРА,
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