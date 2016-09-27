Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»

Первый тренер игрока сборной России Юрия Жиркова Валерий Шарапов рассказал о том, каким был его подопечный в детстве.

​«Впервые его увидел во дворе, где пацаны играли в футбол. Юре тогда было восемь лет, и не заметить его в дворовых баталиях было невозможно. Поговорил с его отцом Валентином Ивановичем, и тот дал добро на занятия сына в секции. Поначалу его сопровождал на занятия брат Вячеслав, который на два года старше. В командах, где Юрий играл, он всегда пользовался уважением.



В 1994 году получил приз лучшего полузащитника на турнире в Камышине, хотя там было много сильных игроков этого амплуа. Всех подкупало, как Жирков обращается с мячом. Он очень пластичен, и обманные движения у него естественны. Сразу же обратил внимание, что Юрий — левша, и поставил его играть на левый фланг. После его проходов и нацеленных передач партнеры часто забивали. У Жиркова великолепное чувство мяча и светлая голова.



И еще у Юрия с детства была мечта стать футболистом. Когда в составе ЦСКА Юра выиграл Кубок УЕФА, он приехал в Тамбов и сказал мне: «Валерий Васильевич, никогда не признавался, но с детских лет мечтал стать профессиональным футболистом!» Его любимой командой была «Барселона». Ребята, с которыми он играл, даже прозвище Юрию дали в честь этого клуба. Так и называли Барселоной», — сказал специалист.