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    Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возросшей популярности после выступления на ЧМ-2018.

    «Сравнения с Гагариным из-за популярности в российских СМИ? Да, они практически отправили меня в космос. Но я должен оставаться нормальным и воспринимать это правильно. Я просто продолжаю делать то, что начал», – сказал Черчесов.

    На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти). Это лучший результат команды в истории.

    Источник: Spiegel

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    15.07.2018 06:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 июля 2018, 12:52

      Чего то он не так понимает.Ну нарисовали пару наркоманов на стене сарая , но Гагарин-это круто...……..

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 12:47

      Жить и верить ,это замечательно
      Предо мною неизвестные пути
      Утверждают космонавты и мечтатели
      Что на Марсе будут яблони цвести...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 июля 2018, 09:44

      и при том без скафандра ноги вместе руки вширь и отправили …. И снится нам трава трава у дома..... .Зелёная зеленая трава..... напевая на лету

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 09:29

      Он сказал поехали и взмахнул ногой...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      kepим 15 июля 2018, 08:31

      Х с пальцем не надо сравнивать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 15 июля 2018, 08:20

      Из такого космоса посадка будет очень жёсткой и болезненной. И для тех, кто отправил его туда, и для самого космонавта. Маразм какой-то...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июля 2018, 08:05

      Гагарин -- это действительно космос, в прямом и переносном смысле. Человек Мира и кто застал то время помнит, что творилось в любой стране куда он приезжал. Сравнивать с ним Черчесова и нынешний успех сборной, надо иметь большое нездоровое воображение...

      7
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