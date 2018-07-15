Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возросшей популярности после выступления на ЧМ-2018.

«Сравнения с Гагариным из-за популярности в российских СМИ? Да, они практически отправили меня в космос. Но я должен оставаться нормальным и воспринимать это правильно. Я просто продолжаю делать то, что начал», – сказал Черчесов.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти). Это лучший результат команды в истории.