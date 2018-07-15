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  • Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»

Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»

15 июля 2018, 06:08
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возросшей популярности после выступления на ЧМ-2018.

«Сравнения с Гагариным из-за популярности в российских СМИ? Да, они практически отправили меня в космос. Но я должен оставаться нормальным и воспринимать это правильно. Я просто продолжаю делать то, что начал», – сказал Черчесов.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где проиграла Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти). Это лучший результат команды в истории.

Источник: Spiegel
Росс Каунти Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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Рубик Докоян
1531631159
Гагарин -- это действительно космос, в прямом и переносном смысле. Человек Мира и кто застал то время помнит, что творилось в любой стране куда он приезжал. Сравнивать с ним Черчесова и нынешний успех сборной, надо иметь большое нездоровое воображение...
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DOCTOR PENALTY
1531632033
Из такого космоса посадка будет очень жёсткой и болезненной. И для тех, кто отправил его туда, и для самого космонавта. Маразм какой-то...
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kepим
1531632689
Х с пальцем не надо сравнивать
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KOLBIS
1531636165
Он сказал поехали и взмахнул ногой...
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Полная Канистра
1531637051
и при том без скафандра ноги вместе руки вширь и отправили …. И снится нам трава трава у дома..... .Зелёная зеленая трава..... напевая на лету
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zigbert
1531648071
Жить и верить ,это замечательно Предо мною неизвестные пути Утверждают космонавты и мечтатели Что на Марсе будут яблони цвести...
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val-berezko
1531648361
Чего то он не так понимает.Ну нарисовали пару наркоманов на стене сарая , но Гагарин-это круто...……..
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