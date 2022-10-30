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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Йерв
Тромсе - Йерв: обзор матча 30 октября 2022
Тромсе
30.10.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
2 : 2
Завершен
Йерв
75'
С. Опсал
77'
Э. Китолано
86'
P. Wilson
90+7'
М. Угланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Йерв
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
М. Угланд
86'
ГОЛ! 2:1!
P. Wilson
Пас отдал
Й. Норхейм
Замена
M. Konradsen Ceide
️️️️
C. Öyvann
84'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
Э. Китолано
81'
Замена
F. Winther
️️️️
С. Опсал
81'
80'
Замена
М. Угланд
️️️️
М. Вихманн
ГОЛ! 2:0!
Э. Китолано
Пас отдал
С. Опсал
77'
ГОЛ! 1:0!
С. Опсал
Пас отдал
К. Антонсен
75'
61'
Замена
A. Tidiane Diallo
️️️️
J. Cijntje
61'
Замена
P. Wilson
️️️️
Э. Хустад
Замена
Л. Нордас
️️️️
Я. Туоминен
59'
36'
Желтая карточка
Й. Норхейм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Йерв
0
M. Haarup
ЦЗ
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
4
Dylan Mboumbouni
ЦЗ
19
Iman Mafi
ЦЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
10
Леандро Фернандес
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
Тромсе
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
18
Elias Aarflot
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
21
Peter Wilson
ЦФ
3-4-1-2
1
Хаугаард
11
Антонсен
28
Психе
12
Каманци
25
Нильсен
5
Опсал
11
Йенссен
17
Китолано
94
Миккельсен
9
Туоминен
25
4-4-3
22
4
19
0
10
Фернандес
15
Бренден
6
Норхейм
6
Вихманн
7
20
Хустад
1
25
4
4
25
9
Туоминен
11
Нордас
11
Нордас
9
Туоминен
17
Китолано
23
Норхейм
23
Норхейм
17
Китолано
5
Опсал
6
6
5
Опсал
7
17
17
7
6
Вихманн
18
Угланд
18
Угланд
6
Вихманн
20
Хустад
21
21
20
Хустад
Остались в запасе
Тромсе
Йерв
18
Elias Aarflot
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
1
Oystein Ovretveit
ВР
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Остались в запасе
18
Elias Aarflot
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
1
Oystein Ovretveit
ВР
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Тромсе - Йерв
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Информация о матче
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