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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Йерв - Русенборг
Йерв - Русенборг: обзор матча 06 ноября 2022
Йерв
06.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
2 : 4
Завершен
Русенборг
75'
М. Угланд
86'
М. Угланд
7'
К. Тенгстедт
27'
В. Йенсен
56'
С. Веччиа
63'
К. Тенгстедт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йерв - Русенборг
Желтая карточка
М. Угланд
90'
+1
89'
Замена
С. Тангвик
️️️️
А. Хансен
89'
Замена
M. Sivertsen Broholm
️️️️
В. Йенсен
ГОЛ! 2:4!
М. Угланд
Пас отдал
P. Wilson
86'
84'
Желтая карточка
М. Хенриксен
78'
Замена
Р. Джампаоли
️️️️
С. Роджерс
78'
Замена
К. Мани Ингасон
️️️️
К. Тенгстедт
Замена
Т. Несс
️️️️
Т. Вихне
78'
ГОЛ! 1:4!
М. Угланд
Пас отдал
Э. Хустад
75'
Замена
М. Угланд
️️️️
A. Tidiane Diallo
67'
63'
ГОЛ! 0:4!
К. Тенгстедт
Желтая карточка
Э. Тобиас Сандберг
59'
Замена
M. Haarup
️️️️
Э. Бренден
57'
Замена
А. Тьеррандсен-Скау
️️️️
Л. Фернандес
57'
Замена
Э. Хустад
️️️️
J. Cijntje
57'
56'
ГОЛ! 0:3!
С. Веччиа
Пас отдал
К. Тенгстедт
Желтая карточка
Л. Фернандес
49'
46'
Замена
С. Веччиа
️️️️
О. Кристиан Саэтер
40'
Желтая карточка
О. Кристиан Саэтер
27'
ГОЛ! 0:2!
В. Йенсен
Пас отдал
С. Роджерс
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Тенгстедт
Пас отдал
В. Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
19
Iman Mafi
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
10
Леандро Фернандес
ЦП
21
Peter Wilson
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
2
Лео Корник
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
41
Сверре Нипан
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Йерв
0
M. Haarup
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
23
Томас Несс
ЦП
20
Эрленд Хустад
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
4
Ренцо Джампаоли
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
4-4-2
1
22
19
5
Сандберг
2
Вихне
17
6
Вихманн
10
Фернандес
15
Бренден
7
21
3-5-2
1
Хансен
29
Рейтан
5
Роджерс
2
Корник
7
Хенриксен
8
Беркеейет
41
Нипан
20
Тагсет
55
Йенсен
90
Саэтер
20
Тенгстедт
15
Бренден
0
0
15
Бренден
10
Фернандес
37
Тьеррандсен-Скау
37
Тьеррандсен-Скау
10
Фернандес
2
Вихне
23
Несс
23
Несс
2
Вихне
7
20
Хустад
20
Хустад
7
17
18
Угланд
18
Угланд
17
1
Хансен
12
Тангвик
12
Тангвик
1
Хансен
5
Роджерс
4
Джампаоли
4
Джампаоли
5
Роджерс
90
Саэтер
23
Веччиа
23
Веччиа
90
Саэтер
20
Тенгстедт
10
Ингасон
10
Ингасон
20
Тенгстедт
55
Йенсен
80
80
55
Йенсен
Остались в запасе
Йерв
Русенборг
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
Остались в запасе
35
Bendik Kristiansen
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
Остались в запасе
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
Статистика матча Йерв - Русенборг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Левермир
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