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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Йерв - Олесунн
Йерв - Олесунн: обзор матча 19 октября 2022
Йерв
19.10.2022, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
0 : 1
Завершен
Олесунн
45'
С. Нордли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йерв - Олесунн
Желтая карточка
Л. Фернандес
90'
+3
Желтая карточка
Э. Бренден
90'
86'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
Ненасс
86'
Замена
Т. Каллеваг
️️️️
М. Эбийе
Замена
I. Mafi
️️️️
Т. Вихне
80'
76'
Замена
К. Бармен
️️️️
С. Нордли
76'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
Ж. Коомсон
Замена
Л. Фернандес
️️️️
А. Тьеррандсен-Скау
73'
67'
Желтая карточка
М. Эбийе
Замена
Ф. Шретер
️️️️
Э. Тобиас Сандберг
63'
Замена
H. Bredeli
️️️️
P. Wilson
63'
45'
ГОЛ! 0:1!
С. Нордли
Желтая карточка
Э. Тобиас Сандберг
43'
33'
Желтая карточка
Б. Сербечич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йерв
0
M. Haarup
ЦЗ
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
15
Эрик Бренден
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
21
Peter Wilson
ЦФ
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
23
Эрленд Сегберг
ОП
7
Ненасс
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
19
Iman Mafi
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
10
Леандро Фернандес
ЦП
23
Томас Несс
ЦП
11
Феликс Шретер
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
3-4-4
0
5
Сандберг
2
Вихне
6
Норхейм
6
Вихманн
37
Тьеррандсен-Скау
15
Бренден
1
21
20
Хустад
24
Кольскоген
4-1-1-2-2
1
Грютебуст
2
Голубович
25
Сербечич
27
Хопланд
5
Рафн
23
Сегберг
7
Ненасс
7
Коомсон
7
Нордли
5
Феллман
20
Эбийе
21
22
22
21
2
Вихне
19
19
2
Вихне
37
Тьеррандсен-Скау
10
Фернандес
10
Фернандес
37
Тьеррандсен-Скау
5
Сандберг
11
Шретер
11
Шретер
5
Сандберг
7
Нордли
10
Бармен
10
Бармен
7
Нордли
7
Коомсон
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
7
Коомсон
20
Эбийе
14
Каллеваг
14
Каллеваг
20
Эбийе
7
Ненасс
7
Хауген
7
Хауген
7
Ненасс
Остались в запасе
Йерв
Олесунн
1
Oystein Ovretveit
ВР
35
Bendik Kristiansen
ЦП
23
Томас Несс
ЦП
18
Микаэль Угланд
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
1
Oystein Ovretveit
ВР
35
Bendik Kristiansen
ЦП
23
Томас Несс
ЦП
18
Микаэль Угланд
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Йерв - Олесунн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Левермир
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