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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Йерв - Викинг
Йерв - Викинг: обзор матча 23 октября 2022
Йерв
23.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
2 : 2
Завершен
Викинг
60'
A. Tidiane Diallo
82'
Й. Норхейм
71'
Д. Брекало
76'
М. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йерв - Викинг
89'
Замена
Х. Танген
️️️️
Я. де Ланлай
Замена
J. Cijntje
️️️️
Э. Хустад
89'
Замена
H. Bredeli
️️️️
У. Кольскоген
83'
Замена
M. Haarup
️️️️
А. Тьеррандсен-Скау
83'
ГОЛ! 2:2!
Й. Норхейм
82'
81'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
С. Свендсен
76'
ГОЛ! 1:2!
М. Траоре
Пас отдал
З. Трипич
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Брекало
Пас отдал
З. Трипич
69'
Замена
М. Траоре
️️️️
М. Сольбаккен
Замена
М. Угланд
️️️️
A. Tidiane Diallo
68'
65'
Желтая карточка
Х. Хауген
ГОЛ! 1:0!
A. Tidiane Diallo
Пас отдал
P. Wilson
60'
Желтая карточка
Т. Вихне
57'
50'
Желтая карточка
З. Трипич
46'
Замена
Н. Скитта
️️️️
К. Лекберг
46'
Замена
Х. Хауген
️️️️
С. Бьорсхол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йерв
4
Dylan Mboumbouni
ЦЗ
19
Iman Mafi
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
6
Матиас Вихманн
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
20
Эрленд Хустад
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
21
Peter Wilson
ЦФ
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
4
Давид Брекало
ЦЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
10
Златко Трипич
ЦП
44
Джибриль Диоп
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
0
M. Haarup
ЦЗ
35
Bendik Kristiansen
ЦП
23
Томас Несс
ЦП
11
Феликс Шретер
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
15
Натан Скитта
АП
27
Харальд Танген
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
24
Маи Траоре
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
3-4-4
4
19
2
Вихне
6
Норхейм
6
Вихманн
17
37
Тьеррандсен-Скау
20
Хустад
21
24
Кольскоген
1
3-1-3-1-2
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
6
Стенснесс
4
Брекало
16
Лекберг
10
Трипич
44
Диоп
7
Сольбаккен
11
Кабран
11
де Ланлай
7
Свендсен
24
Кольскоген
22
22
24
Кольскоген
37
Тьеррандсен-Скау
0
0
37
Тьеррандсен-Скау
17
18
Угланд
18
Угланд
17
20
Хустад
7
7
20
Хустад
16
Лекберг
15
Скитта
15
Скитта
16
Лекберг
11
де Ланлай
27
Танген
27
Танген
11
де Ланлай
7
Сольбаккен
24
Траоре
24
Траоре
7
Сольбаккен
18
Бьорсхол
2
Хауген
2
Хауген
18
Бьорсхол
7
Свендсен
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
7
Свендсен
Остались в запасе
Йерв
Викинг
1
Oystein Ovretveit
ВР
35
Bendik Kristiansen
ЦП
23
Томас Несс
ЦП
11
Феликс Шретер
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
23
Никлас Сандберг
ПВ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
1
Oystein Ovretveit
ВР
35
Bendik Kristiansen
ЦП
23
Томас Несс
ЦП
11
Феликс Шретер
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
23
Никлас Сандберг
ПВ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Йерв - Викинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Левермир
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