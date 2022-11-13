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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Йерв
Кристиансунд - Йерв: обзор матча 13 ноября 2022
Кристиансунд
13.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
1 : 1
Завершен
Йерв
31'
Б. Дарри Виллумссон
7'
М. Угланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - Йерв
Замена
A. Askar
️️️️
S. Nilsen
87'
Замена
H. Gjesdal
️️️️
А. Диоп
87'
77'
Замена
М. Вихманн
️️️️
А. Тьеррандсен-Скау
67'
Замена
J. Cijntje
️️️️
H. Bredeli
67'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Э. Хустад
Замена
Б. Бай
️️️️
Ф. Мумбанья
58'
46'
Замена
A. Tidiane Diallo
️️️️
I. Mafi
Желтая карточка
С. Ярль
45'
Замена
A. Coly
️️️️
M. Normann Williamsen
38'
ГОЛ! 1:1!
Б. Дарри Виллумссон
Пас отдал
A. Hopmark
31'
24'
Желтая карточка
I. Mafi
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Угланд
Пас отдал
Э. Хустад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
22
S. Nilsen
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Йерв
1
Oystein Ovretveit
ВР
22
Henrik Bredeli
ЦЗ
19
Iman Mafi
ЦЗ
2
Торье Вихне
ПЗ
15
Эрик Бренден
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
6
Йон-Олав Норхейм
ЦП
18
Микаэль Угланд
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
21
Peter Wilson
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
Йерв
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
23
Томас Несс
ЦП
10
Леандро Фернандес
ЦП
17
Amadou Tidiane Diallo
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
2-3-2-3
34
МакДермотт
55
Ярль
5
28
Диоп
6
19
Картум
9
Виллумссон
7
Гьертсен
17
29
Мумбанья
22
3-3-4
1
2
Вихне
19
22
15
Бренден
37
Тьеррандсен-Скау
6
Норхейм
21
20
Хустад
24
Кольскоген
18
Угланд
17
19
19
17
28
Диоп
25
25
28
Диоп
29
Мумбанья
13
Бай
13
Бай
29
Мумбанья
22
77
77
22
37
Тьеррандсен-Скау
6
Вихманн
6
Вихманн
37
Тьеррандсен-Скау
20
Хустад
10
Фернандес
10
Фернандес
20
Хустад
19
17
17
19
22
7
7
22
Остались в запасе
Кристиансунд
Йерв
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
10
Лиридон Каллудра
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
23
Томас Несс
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
10
Лиридон Каллудра
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
Остались в запасе
5
Эрик Тобиас Сандберг
ЦЗ
23
Томас Несс
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Кристиансунд - Йерв
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Кристиансунд
1 : 1
13.11.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Йерв
2 : 4
06.11.2022
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Тромсе
2 : 2
30.10.2022
Йерв
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Йерв
2 : 2
23.10.2022
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Йерв
0 : 1
19.10.2022
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Левермир
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