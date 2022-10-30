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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - НЕК
ПСВ - НЕК: обзор матча 30 октября 2022
ПСВ
30.10.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 12 тур
3 : 0
Завершен
НЕК
18'
А. Эль-Гази
50'
Л. де Йонг (П)
84'
Н. Мадуэке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - НЕК
Замена
Д. Брэнтуэйт
️️️️
Ф. Мвене
85'
ГОЛ! 3:0!
Н. Мадуэке
Пас отдал
К. Гакпо
84'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Х. Симонс
83'
71'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Д. Пропер
71'
Замена
Д. Бруйин
️️️️
Э. Тавсан
62'
Замена
Й. Крамер
️️️️
К. Вердонк
62'
Замена
Л. Димата
️️️️
Ф. Сандлер
Замена
И. Сангаре
️️️️
Д. Верман
62'
Замена
Г. Тил
️️️️
Л. де Йонг
62'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
А. Эль-Гази
62'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. де Йонг
50'
46'
Желтая карточка
Ф. Сандлер
38'
Желтая карточка
Л. Шоне
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Гази
Пас отдал
К. Гакпо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
25
Джоуи Верман
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
7
Элайис Тавсан
ПВ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
20
Гус Тил
АП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
43
Педру Маркеш
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
4-2-3-1
44
Бенитес
4
Тезе
4
Обиспо
5
Рамальо
2
Мвене
25
Верман
35
Гутьеррес
18
Гакпо
7
Симонс
21
Эль-Гази
26
де Йонг
3-2-2-2-1
24
Силлессен
4
Маркес
24
Вердонк
28
ван Рой
3
Сандлер
34
Эль-Каруани
6
Пропер
20
Шоне
7
Тавсан
6
Таннан
8
Маттссон
21
Эль-Гази
20
Мадуэке
20
Мадуэке
21
Эль-Гази
2
Мвене
4
Брэнтуэйт
4
Брэнтуэйт
2
Мвене
25
Верман
6
Сангаре
6
Сангаре
25
Верман
26
де Йонг
20
Тил
20
Тил
26
де Йонг
7
Симонс
37
Ледесма
37
Ледесма
7
Симонс
24
Вердонк
4
Крамер
4
Крамер
24
Вердонк
7
Тавсан
5
Бруйин
5
Бруйин
7
Тавсан
6
Пропер
22
Сиссоко
22
Сиссоко
6
Пропер
3
Сандлер
11
Димата
11
Димата
3
Сандлер
Остались в запасе
ПСВ
НЕК
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча ПСВ - НЕК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Филипс
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