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    Расписание матчей 13-11-2022

    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Кубок (2022/2023), 1 раунд
    13 ноября, воскресенье
    00:00
    Альмасан
    0:2
    Атлетико
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Мольерусса
    1:3
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Кинтанар дель Рей
    1:2
    Жирона
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Вименор
    0:2
    Мирандес
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Леалтад
    0:2
    Тенерифе
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Лас Розас
    0:3
    Эйбар
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Пенья Депортиво
    1:2
    (7:8)п
    Малага
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Альфаро
    0:1
    Картахена
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Рекреативо
    0:1
    (3:4)п
    Бургос
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Гимнастика
    2:3
    Реал Ов
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Диокесано
    1:0
    Сарагоса
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Хувентуд де Торремолинос
    3:2
    (4:2)п
    Уэска
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Атлетико Пасо
    2:1
    (3:2)п
    Мурсия
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Манреса
    1:3
    Понтеведра
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Арнедо
    2:1
    (4:3)п
    Атлетико Балеарес
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Унион Адарве
    1:2
    Линарес
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Ибица Ислас Питиусас
    3:1
    Райо Махадаонда
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Эркулес
    2:4
    Ла-Нусия
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    18:00
    Веларде
    0:2
    Севилья
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    18:00
    Альгар
    1:6
    Сельта
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    18:00
    Сирбонеро
    0:1
    Интерсити
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    18:30
    Теруэль
    0:1
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:00
    Еклано
    2:3
    Гранада
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:00
    Коруксо
    2:3
    (2:4)п
    Эльденсе
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:00
    Сан Хуан
    0:2
    Нумансия
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:00
    Оуренсе
    1:2
    (2:4)п
    Алькоркон
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    20:00
    Лейда
    0:1
    Алавес
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    20:00
    Утебо
    2:3
    (3:4)п
    Мерида
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    20:30
    Реал Унион
    3:2
    Кадис
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    20:30
    Сан Роке де Лепе
    2:3
    Хетафе
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    21:00
    Касалегас
    1:4
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    23:00
    Арентейро
    2:0
    Альмерия
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    23:00
    Альсира
    0:2
    Атлетик
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 22 тур, группа 1
    13 ноября, воскресенье
    07:00
    Сахалин
    3:0
    Пересвет
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    12:00
    Арсенал-2
    1:2
    Динамо Бр
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Сахалинец
    0:3
    Родина-2
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Рязань
    2:0
    Металлург Л
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Квант
    1:0
    Строгино
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    15:00
    Спартак Т
    0:1
    Авангард
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 22 тур, группа 1
    13 ноября, воскресенье
    11:00
    Енисей-М
    2:2
    Динамо СПб
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    13:00
    Ядро
    4:1
    Родина-М
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Балтика-БФУ
    0:1
    Звезда
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Ленинградец
    2:0
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Зенит-2
    1:1
    Зоркий
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 18 тур
    13 ноября, воскресенье
    11:00
    СКА-Хабаровск
    3:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    15:00
    Волгарь
    1:2
    Балтика
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:00
    Кубань
    0:1
    Нефтехимик
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:00
    Рубин
    0:0
    Енисей
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:00
    Шинник
    1:0
    Акрон
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:00
    Арсенал
    3:1
    Краснодар-2
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Алания
    1:3
    Родина
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 6 тур
    13 ноября, воскресенье
    13:00
    Новосибирск
    1:4
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), 18 тур
    13 ноября, воскресенье
    13:00
    Алания-2
    1:3
    Ротор
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Кубань Холдинг
    1:2
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    СКА
    2:0
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    0:0
    Чайка
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Черноморец
    2:1
    Ессентуки
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Легион
    0:1
    Форте
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    15:00
    Дружба
    1:0
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 22 тур, группа 2
    13 ноября, воскресенье
    13:00
    Коломна
    3:2
    Динамо Вл
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    13:00
    Знамя
    1:0
    СКА-Хабаровск-2
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Калуга
    0:1
    Сатурн
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Космос
    5:2
    Зенит
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 22 тур, группа 2
    13 ноября, воскресенье
    13:00
    Тверь
    1:3
    Торпедо-2
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Текстильщик
    2:0
    Муром
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Спартак К
    1:0
    Химик
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Торпедо Вл
    1:3
    Динамо-2
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Знамя Труда
    0:3
    Чертаново
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 13 тур
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Александрия
    3:2
    Верес
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Ворскла
    1:1
    Днепр-1
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:00
    Металлист 1925
    2:1
    Ингулец
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:00
    Динамо
    0:0
    Колос
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:00
    Шахтер
    2:2
    Заря
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2022/2023), 17 тур
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Оренбург
    5:1
    Краснодар
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:30
    Химки
    0:2
    Сочи
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:30
    Динамо
    2:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 14 тур
    13 ноября, воскресенье
    14:15
    НЕК
    6:1
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    2:3
    Фортуна
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:30
    Херенвен
    2:1
    Камбур
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    18:45
    Фейеноорд
    5:1
    Экселсиор
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:00
    Гоу Эхед Иглс
    2:2
    Витесс
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 14 тур
    13 ноября, воскресенье
    14:30
    Карагюмрюк
    3:3
    Газиантеп
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Кайсериспор
    1:2
    Коньяспор
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Истанбулспор
    0:1
    Хатайспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 15 тур
    13 ноября, воскресенье
    14:30
    Аталанта
    2:3
    Интер
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Верона
    1:2
    Специя
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Монца
    3:0
    Салернитана
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Рома
    1:1
    Торино
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    20:00
    Милан
    2:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:45
    Ювентус
    3:0
    Лацио
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2022/2023), 15 тур
    13 ноября, воскресенье
    15:00
    ПСЖ
    5:0
    Осер
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Нант
    2:2
    Аяччо
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Лилль
    1:0
    Анжер
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Монпелье
    1:1
    Реймс
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Брест
    2:1
    Труа
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:05
    Страсбур
    1:1
    Лорьян
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:45
    Монако
    2:3
    Марсель
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 17 тур
    13 ноября, воскресенье
    15:30
    Брюгге
    2:2
    Антверпен
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    18:00
    Стандард
    2:3
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    20:30
    Андерлехт
    0:2
    Генк
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    23:00
    Кортрейк
    0:4
    Гент
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 21 тур
    13 ноября, воскресенье
    15:30
    Бернли
    3:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 17 тур
    13 ноября, воскресенье
    16:00
    Орхус
    0:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:00
    Хорсенс
    3:3
    Оденсе
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    18:00
    Брондбю
    0:2
    Виборг
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    20:00
    Нордшелланд
    5:1
    Ольборг
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:00
    Рандерс
    0:0
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2022/2023), 16 тур
    13 ноября, воскресенье
    16:15
    Цюрих
    4:1
    Серветт
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    18:30
    Лугано
    3:1
    Винтертур
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    18:30
    Янг Бойз
    3:0
    Люцерн
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2022/2023), 16 тур
    13 ноября, воскресенье
    16:30
    Аустрия
    0:1
    Вольфсберг
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:30
    Аустрия К
    0:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:00
    ЛАСК
    1:1
    Штурм
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 13 тур
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    ПАС
    0:4
    Арис
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    18:15
    Панатинаикос
    2:0
    Атромитос
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:00
    ПАС Ламия
    1:3
    Панетоликос
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    0:0
    АЕК
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:30
    ПАОК
    3:0
    Волос
    Матч завершен
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023), 16 тур
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Градец-Кралове
    1:2
    Словацко
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Пардубице
    1:1
    Виктория
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Зброевка
    2:3
    Сигма
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    20:00
    Фастав
    0:4
    Славия
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 16 тур
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Брайтон
    1:2
    Астон Вилла
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:30
    Фулхэм
    1:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2022/2023), 15 тур
    13 ноября, воскресенье
    17:30
    Майнц
    1:1
    Айнтрахт
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:30
    Фрайбург
    4:1
    Унион
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 13 тур
    13 ноября, воскресенье
    18:30
    Витория Гимараеш
    1:0
    Маритиму
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    18:30
    Пасуш де Феррейра
    0:2
    Визела
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    21:00
    Портимоненси
    1:2
    Брага
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    21:00
    Каза Пиа
    1:2
    Шавиш
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    21:00
    Бенфика
    3:1
    Жил Висенте
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    23:30
    Фамаликан
    1:2
    Спортинг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 30 тур
    13 ноября, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    1:1
    Йерв
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:00
    Лиллестрем
    3:1
    ХамКам
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    2:4
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:00
    Русенборг
    2:3
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:00
    Сандефьорд
    2:2
    Хаугесунд
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    2:2
    Олесунн
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:00
    Викинг
    1:1
    Одд
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    19:00
    Волеренга
    1:2
    Мольде
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2022, 38 тур
    13 ноября, воскресенье
    22:00
    Америка Минейро
    1:1
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:00
    Брагантино
    0:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    0:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:00
    Сантос
    0:2
    Форталеза
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:00
    Интернасьонал
    3:0
    Палмейрас
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:00
    Сеара
    4:1
    Жувентуде
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:00
    Гойас
    0:4
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:00
    Куяба
    2:1
    Коритиба
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    3:0
    Ботафого
    Матч завершен
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