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    Расписание матчей 23-10-2022

    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 33 тур
    23 октября, воскресенье
    01:00
    Америка Минейро
    1:2
    Фламенго
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    01:00
    Сантос
    0:1
    Коринтианс
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    03:00
    Палмейрас
    3:0
    Аваи
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    22:00
    Флуминенсе
    2:2
    Ботафого
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    22:00
    Жувентуде
    1:2
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 15 тур
    23 октября, воскресенье
    10:00
    СКА-Хабаровск
    6:0
    Велес
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Акрон
    0:0
    Рубин
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Шинник
    1:0
    КАМАЗ
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Краснодар-2
    0:3
    Алания
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Динамо Мх
    2:1
    Кубань
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:00
    Арсенал
    3:2
    Волгарь
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:00
    Балтика
    2:2
    Волга
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:00
    Родина
    0:2
    Нефтехимик
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2022, 24 тур
    23 октября, воскресенье
    11:00
    Шахтер
    0:2
    Кайрат
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    12:00
    Акжайык
    2:2
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    13:00
    Мактаарал
    2:1
    Тобол
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Астана
    5:1
    Атырау
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 9 тур
    23 октября, воскресенье
    13:00
    Металлист
    0:1
    Днепр-1
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    13:00
    Верес
    0:1
    Заря
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    13:00
    Динамо
    1:1
    Ворскла
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Рух
    1:1
    Металлист 1925
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 14 тур
    23 октября, воскресенье
    13:00
    Новосибирск
    2:1
    Химик-Август
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    13:00
    Амкар-Пермь
    2:1
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    14:00
    Иртыш
    0:0
    Челябинск
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    14:00
    Носта
    0:2
    Тюмень
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 18 тур, группа 2
    23 октября, воскресенье
    13:00
    Сокол
    0:2
    Космос
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Салют
    0:1
    Динамо Вл
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Калуга
    3:1
    СКА-Хабаровск-2
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 27 тур
    23 октября, воскресенье
    13:00
    Белшина
    2:2
    Минск
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Динамо
    0:0
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:00
    Витебск
    0:1
    Слуцк
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:00
    Торпедо-БелАЗ
    0:1
    Шахтер
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 11 тур
    23 октября, воскресенье
    13:15
    Экселсиор
    2:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:30
    Камбур
    0:1
    Твенте
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:30
    Гронинген
    4:2
    ПСВ
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:30
    НЕК
    3:3
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:45
    Утрехт
    3:1
    Спарта
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    21:00
    Волендам
    1:3
    Херенвен
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 11 тур
    23 октября, воскресенье
    13:30
    Удинезе
    1:2
    Торино
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Болонья
    2:0
    Лечче
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:00
    Аталанта
    0:2
    Лацио
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    21:45
    Рома
    0:1
    Наполи
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 17 тур
    23 октября, воскресенье
    14:00
    Суонси
    2:0
    Кардифф
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    14:00
    Уотфорд
    4:0
    Лутон Таун
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2022/2023), 14 тур
    23 октября, воскресенье
    14:00
    Оренбург
    2:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:30
    Спартак
    5:0
    Химки
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:00
    Ахмат
    1:0
    Торпедо
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2022/2023), 12 тур
    23 октября, воскресенье
    14:00
    Анжер
    1:2
    Ренн
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Клермон
    1:3
    Брест
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Реймс
    2:1
    Осер
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Тулуза
    2:2
    Страсбур
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Труа
    2:2
    Лорьян
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:05
    Ницца
    1:1
    Нант
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    21:45
    Лилль
    4:3
    Монако
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 11 тур
    23 октября, воскресенье
    14:30
    Касымпаша
    0:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:00
    Адана Демирспор
    1:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    20:00
    Галатасарай
    2:2
    Аланьяспор
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 14 тур
    23 октября, воскресенье
    14:30
    Антверпен
    1:3
    Генк
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:00
    Гент
    2:1
    Серен
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:30
    Стандард
    3:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    22:00
    Остенде
    2:1
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 11 тур
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Эспаньол
    2:2
    Эльче
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:15
    Бетис
    1:2
    Атлетико
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:30
    Жирона
    1:1
    Осасуна
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:30
    Вильярреал
    2:1
    Альмерия
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    22:00
    Барселона
    4:0
    Атлетик
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 14 тур
    23 октября, воскресенье
    15:00
    Рандерс
    0:2
    Нордшелланд
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:00
    Хорсенс
    3:2
    Силькеборг
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:00
    Орхус
    2:2
    Брондбю
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2022/2023), 13 тур
    23 октября, воскресенье
    15:15
    Базель
    3:1
    Винтертур
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:30
    Санкт-Галлен
    1:1
    Серветт
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:30
    Цюрих
    1:4
    Грассхоппер
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2022/2023), 13 тур
    23 октября, воскресенье
    15:30
    Вольфсберг
    2:3
    Альтах
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    15:30
    Аустрия Л
    0:0
    Рид
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:00
    ЛАСК
    2:2
    Аустрия
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 9 тур
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Ионикос
    2:2
    ПАС
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:30
    Панатинаикос
    1:0
    Арис
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    19:30
    ПАОК
    2:2
    Астерас
    Матч завершен
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023), 13 тур
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Динамо
    0:3
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:00
    Словацко
    2:1
    Теплице
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:00
    Млада Болеслав
    4:3
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    20:00
    Славия
    4:0
    Спарта
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 13 тур
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Астон Вилла
    4:0
    Брентфорд
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Лидс
    2:3
    Фулхэм
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Саутгемптон
    1:1
    Арсенал
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    16:00
    Вулверхэмптон
    0:4
    Лестер
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:30
    Тоттенхэм
    1:2
    Ньюкасл
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2022/2023), 11 тур
    23 октября, воскресенье
    16:30
    Бохум
    2:1
    Унион
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:30
    Герта
    2:1
    Шальке-04
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 10 тур
    23 октября, воскресенье
    17:30
    Визела
    0:1
    Санта-Клара
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    17:30
    Маритиму
    1:1
    Арука
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    20:00
    Шавиш
    3:1
    Жил Висенте
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    22:30
    Витория Гимараеш
    3:2
    Боавишта
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 27 тур
    23 октября, воскресенье
    18:00
    Олесунн
    1:0
    Сандефьорд
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:00
    Буде-Глимт
    5:0
    Кристиансунн
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:00
    Хаугесунд
    0:1
    Лиллестрем
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:00
    Йерв
    2:2
    Викинг
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    18:00
    Сарпсборг 08
    1:1
    Тромсе
    Матч завершен
    23 октября, воскресенье
    20:00
    Мольде
    2:1
    Русенборг
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2022
    23 октября, воскресенье
    19:30
    Катар
    2:0
    Гватемала
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 1/4 финала
    23 октября, воскресенье
    20:00
    Монреаль Импакт
    1:3
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
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