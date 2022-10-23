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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ренн
Анжер - Ренн: обзор матча 23 октября 2022
Анжер
23.10.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 2
Завершен
Ренн
53'
А. Салама
43'
А. Гуири
90+3'
Л. Майер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Ренн
Желтая карточка
И. Амаду
90'
+3
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Майер
86'
Замена
М. Аблин
️️️️
А. Калимуэндо
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
С. Буфал
86'
Замена
С. Тиуб
️️️️
Я. Валери
86'
77'
Замена
К. Сулемана
️️️️
М. Терье
77'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
75'
Желтая карточка
А. Теате
Замена
А. Сима
️️️️
А. Салама
69'
69'
Замена
Л. Майер
️️️️
Б. Бурижо
69'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
А. Гуири
57'
Желтая карточка
Ф. Тайт
Желтая карточка
Я. Валери
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Салама
Пас отдал
А. Эну
53'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Гуири
Пас отдал
Б. Бурижо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жеральд Батикль
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Шека
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
23
Ильяс Четти
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Химад Абделли
АП
8
Ванисс Таиби
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
11
Маттис Аблин
ЦФ
2-2-3-1-2
13
Бернардони
22
Хунтонджи
7
Валери
10
Амаду
3
Менди
15
Капелле
21
Унаи
6
Бенталеб
17
Буфал
23
Эну
19
Салама
4-2-2-2
30
Манданда
14
Траоре
3
Ву
3
Теате
3
Трюффер
27
Бурижо
8
Шека
29
Тайт
11
Терье
15
Калимуэндо
9
Гуири
19
Салама
19
Сима
19
Сима
19
Салама
7
Валери
9
Тиуб
9
Тиуб
7
Валери
17
Буфал
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
17
Буфал
27
Бурижо
14
Майер
14
Майер
27
Бурижо
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
9
Гуири
14
Дуэ
14
Дуэ
9
Гуири
11
Терье
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Терье
15
Калимуэндо
11
Аблин
11
Аблин
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Анжер
Ренн
23
Ильяс Четти
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Химад Абделли
АП
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Жеральд Батикль
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
23
Ильяс Четти
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Химад Абделли
АП
8
Ванисс Таиби
АП
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
Главный тренер
Жеральд Батикль
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Анжер - Ренн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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