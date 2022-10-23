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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Харьков
Рух - Харьков: обзор матча 23 октября 2022
Рух
23.10.2022, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Харьков
33'
А. Довгий
89'
А. Габелок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Харьков
89'
ГОЛ! 1:1!
А. Габелок
88'
Желтая карточка
И. Курило
Замена
Я. Карабин
️️️️
Ю. Климчук
85'
82'
Замена
A. Dudik
️️️️
Д. Кравченко
82'
Замена
W.
️️️️
А. Ременюк
Замена
В. Рунич
️️️️
В. Соломон-Отабор
77'
Замена
О. Притула
️️️️
Таллес
67'
Замена
М. Мысык
️️️️
Б. Бойчук
67'
64'
Замена
К. Бычек
️️️️
В. Дмитренко
Желтая карточка
А. Довгий
50'
Желтая карточка
Ю. Климчук
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Довгий
Пас отдал
Таллес
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
93
Виталий Роман
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Алексей Довгий
ЦП
20
Марко Сапуга
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
3
Никита Безуглый
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
2
Дмитрий Капинус
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
22
Владислав Дмитренко
ЦФ
11
Андрей Ременюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
10
Остап Притула
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
12
Bright Enobakhare
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
48
Wendel
ЦП
97
Artem Dudik
ЦП
77
Константин Бычек
ЦФ
79
Андрей Чирук
ЦФ
2-2-1-4
79
Панькив
93
Роман
29
Дидык
6
Довгий
20
Сапуга
70
Климчук
13
Соломон-Отабор
73
Лях
10
Бойчук
30
Таллес
3-1-3-3
1
Мозиль
3
Безуглый
17
Курило
29
Жичиков
9
Мартынюк
2
Капинус
28
Габелок
27
Кравченко
11
Ременюк
22
Дмитренко
23
Борячук
30
Таллес
10
Притула
10
Притула
30
Таллес
70
Климчук
19
Карабин
19
Карабин
70
Климчук
13
Соломон-Отабор
11
Рунич
11
Рунич
13
Соломон-Отабор
10
Бойчук
33
Мысык
33
Мысык
10
Бойчук
11
Ременюк
48
48
11
Ременюк
27
Кравченко
97
97
27
Кравченко
22
Дмитренко
77
Бычек
77
Бычек
22
Дмитренко
Остались в запасе
Рух
Харьков
1
Дмитрий Ледвий
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ЦП
12
Bright Enobakhare
ЦФ
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
33
Олег Веремиенко
ЦЗ
75
Андрей Китела
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ЦП
12
Bright Enobakhare
ЦФ
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
71
Иван Коваленко
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
79
Андрей Чирук
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Статистика матча Рух - Харьков
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Информация о матче
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