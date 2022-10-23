Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Жил Висенте
Шавиш - Жил Висенте: обзор матча 23 октября 2022
Шавиш
23.10.2022, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 10 тур
3 : 1
Завершен
Жил Висенте
47'
Ж. Мендеш
59'
Х. Арриба
67'
Ж. Мендеш
25'
Ф. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Жил Висенте
Замена
Жо
️️️️
Э. Эрнандес
90'
+2
Замена
Л. Сингх
️️️️
Х. Арриба
87'
81'
Замена
П. Тиба
️️️️
В. Карвальо
Замена
Бенни
️️️️
Ж. Мендеш
72'
Замена
Жуниньо
️️️️
И. Абасс
72'
68'
Замена
M. Arai
️️️️
К. Фуджимото
68'
Замена
А. Алипур
️️️️
Мурило
ГОЛ! 3:1!
Ж. Мендеш
Пас отдал
Ж. Тейшейра
67'
ГОЛ! 2:1!
Х. Арриба
Пас отдал
Ж. Коррейя
59'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Мендеш
47'
45'
+7
Желтая карточка
Л. Кунья
45'
+6
Красная карточка
А. Марин
45'
Замена
Э. Гомеш
️️️️
Б. Ауашерия
Желтая карточка
Ж. Мендеш
40'
33'
Желтая карточка
Б. Ауашерия
25'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
77
Жоау Коррейя
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
57
Сандру Круз
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
21
Гима
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
19
Хонни Арриба
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
10
Жоау Мендеш
ЦФ
Жил Висенте
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
20
Билел Ауашерия
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
24
Eduardo Borges
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
7
Бенни
ЦП
99
Жо
ЦФ
23
Жуниньо
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
25
Педру Тиба
ЦП
10
Кевин Вильодрес
ЦП
17
Mizuki Arai
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
4-3-1-2
28
Витор
77
Коррейя
20
Монте
57
Круз
19
Витория
21
Гима
18
Тейшейра
19
Арриба
7
Абасс
10
Мендеш
23
Эрнандес
4-1-1-1-3
33
Крицюк
17
Вейга
3
Кунья
26
Фернандеш
3
Марин
6
Карвальо
20
Ауашерия
19
Фуджимото
8
Буэно
77
Мурило
9
Наварро
10
Мендеш
7
Бенни
7
Бенни
10
Мендеш
19
Арриба
11
Сингх
11
Сингх
19
Арриба
23
Эрнандес
99
Жо
99
Жо
23
Эрнандес
7
Абасс
23
Жуниньо
23
Жуниньо
7
Абасс
20
Ауашерия
55
Гомеш
55
Гомеш
20
Ауашерия
6
Карвальо
25
Педру Тиба
25
Педру Тиба
6
Карвальо
19
Фуджимото
17
17
19
Фуджимото
77
Мурило
9
Алипур
9
Алипур
77
Мурило
Остались в запасе
Шавиш
Жил Висенте
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
24
Eduardo Borges
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Patrick
ЦФ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
10
Кевин Вильодрес
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
24
Eduardo Borges
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
9
Patrick
ЦФ
Остались в запасе
44
Томаш Араужо
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
10
Кевин Вильодрес
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Шавиш - Жил Висенте
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
Новости команд
Все
Шавиш
Жил Висенте
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Возинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
Трансфер 40-летнего Возиньи в «Коло-Коло» сорвался
1 августа
Стал известен новый клуб 40-летнего Возиньи
25 июля
1
Возинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
Трансфер 40-летнего Возиньи в «Коло-Коло» сорвался
1 августа
Стал известен новый клуб 40-летнего Возиньи
25 июля
1
Официальная символическая сборная ЧМ-2026
23 июля
8
Сборная ЧМ-2026 по версии болельщиков
22 июля
2
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+