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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Богемианс 1905
Млада Болеслав - Богемианс 1905: обзор матча 23 октября 2022
Млада Болеслав
23.10.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
4 : 3
Завершен
Богемианс 1905
45+3'
Д. Маречек
62'
D. Pech
83'
D. Simek
86'
Д. Маречек
4'
Р. Квет (П)
58'
В. Дрчал
73'
Р. Квет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Богемианс 1905
Замена
V. Stransky
️️️️
J. Skalák
90'
+3
90'
Замена
М. Гала
️️️️
Э. Прекоп
90'
Замена
D. Bartek
️️️️
M. Dostal
ГОЛ! 4:3!
Д. Маречек
Пас отдал
Т. Ладра
86'
ГОЛ! 3:3!
D. Simek
Пас отдал
Я. Фулнек
83'
80'
Замена
L. Muzik
️️️️
В. Дрчал
80'
Замена
D. Krch
️️️️
Р. Квет
Замена
L. Masek
️️️️
С. Данчак
80'
75'
Желтая карточка
П. Хронек
73'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Р. Квет
68'
Красная карточка
А. Янош
63'
Замена
П. Хронек
️️️️
Я. Коваржик
ГОЛ! 2:2!
D. Pech
Пас отдал
Я. Фулнек
62'
Желтая карточка
В. Кубишта
60'
58'
ГОЛ! 1:2!
В. Дрчал
56'
Желтая карточка
Р. Квет
ГОЛ! 1:1!
Д. Маречек
Пас отдал
D. Simek
45'
+3
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Квет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Богемианс 1905
17
Мартин Гала
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
7
Михал Беран
АП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
4-3-3
33
28
44
Карафиат
17
Сухи
27
Кубишта
9
22
Фулнек
37
Маречек
77
18
Ладра
11
Данчак
4-4-2
1
29
39
Крапка
4
16
19
Коваржик
16
Квет
16
8
Янош
11
Прекоп
17
Дрчал
11
Данчак
9
9
11
Данчак
9
12
12
9
11
Прекоп
17
Гала
17
Гала
11
Прекоп
16
Квет
0
0
16
Квет
16
0
0
16
19
Коваржик
15
Хронек
15
Хронек
19
Коваржик
17
Дрчал
9
9
17
Дрчал
Остались в запасе
Млада Болеслав
Богемианс 1905
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
32
Martin Novy
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Остались в запасе
32
Martin Novy
ЦЗ
7
Михал Беран
АП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Млада Болеслав - Богемианс 1905
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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Богемианс 1905
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2020.06.10 21:35
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2022.04.07 10:33
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2022.01.22 17:13
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