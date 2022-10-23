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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Сандефьорд
Олесунн - Сандефьорд: обзор матча 23 октября 2022
Олесунн
23.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
1 : 0
Завершен
Сандефьорд
73'
Ж. Коомсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Сандефьорд
Замена
Т. Каллеваг
️️️️
С. Нордли
89'
86'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
86'
Замена
М. Хаакенстад
️️️️
Я. Смайлерс
84'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
R.
83'
Замена
A. Winbo
️️️️
Д. Вега
ГОЛ! 1:0!
Ж. Коомсон
Пас отдал
К. Эдемарксбаккен
73'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
Д. Канаджижа
72'
69'
Замена
Ф. Бикоро
️️️️
A. Ordagić
Замена
Ненасс
️️️️
К. Бармен
66'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
М. Эбийе
66'
Желтая карточка
Д. Канаджижа
58'
42'
Желтая карточка
R.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
25
Йон Китолано
ЛЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
23
Эрленд Сегберг
ОП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
5
Давид Феллман
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
15
Дейвер Вега
ПВ
1
Jacob Storevik
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
7
Ненасс
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
27
Albin Winbo
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
21
Fredrik Flo
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Грютебуст
25
Китолано
5
Рафн
27
Хопланд
2
Голубович
23
Сегберг
10
Бармен
27
Канаджижа
7
Нордли
20
Эбийе
5
Феллман
4-1-2-4
2
25
Тайе
3
Янсен
3
Смайлерс
19
Куртович
15
Вега
11
Офкир
10
10
9
Тветер
1
10
Бармен
7
Ненасс
7
Ненасс
10
Бармен
27
Канаджижа
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
27
Канаджижа
7
Нордли
14
Каллеваг
14
Каллеваг
7
Нордли
20
Эбийе
7
Коомсон
7
Коомсон
20
Эбийе
3
Смайлерс
2
Хаакенстад
2
Хаакенстад
3
Смайлерс
10
18
Бикоро
18
Бикоро
10
15
Вега
27
27
15
Вега
10
7
Ньенету
7
Ньенету
10
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
Остались в запасе
Олесунн
Сандефьорд
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
7
Фредрик Хауген
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
1
Хуго Кето
ВР
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
21
Fredrik Flo
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
7
Фредрик Хауген
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
29
Wally Njie
ЦП
21
Fredrik Flo
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Олесунн - Сандефьорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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