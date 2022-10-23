Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Серен
Гент - Серен: обзор матча 23 октября 2022
Гент
23.10.2022, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Серен
5'
С. Сиссоко (АГ)
84'
Л. Депуатр
38'
М. Муандилмаджи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Серен
88'
Замена
️️️️
С. Сиссоко
ГОЛ! 2:1!
Л. Депуатр
84'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Нуриу
75'
70'
Замена
Л. Абанда
️️️️
М. Поти
68'
Желтая карточка
С. Лахссаини
Желтая карточка
С. Маррех
58'
57'
Замена
С. Элисор
️️️️
М. Муандилмаджи
Замена
️️️️
Х. Хонг
46'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
В. Оджиджа-Офое
46'
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Муандилмаджи
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Сиссоко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Серен
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Серен
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
23
Лерой Абанда
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
4-5-1
1
Нарди
25
Нуриу
2
Окуму
33
Торунарига
32
Нгаду-Нгаджуй
24
Кумс
16
Маррех
18
Самуас
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
99
Кюйперс
2-5-1-3
2
Силла
5
Мбоу
70
Самбу
17
Бернье
15
Лахссаини
6
Сиссоко
6
Кашбах
18
Поти
99
Муандилмаджи
40
Опаре
1
Галье
20
Хонг
31
Годо
31
Годо
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
17
Юлсагер
17
Юлсагер
8
Оджиджа-Офое
25
Нуриу
29
Депуатр
29
Депуатр
25
Нуриу
18
Поти
23
Абанда
23
Абанда
18
Поти
99
Муандилмаджи
22
Элисор
22
Элисор
99
Муандилмаджи
Остались в запасе
Гент
Серен
33
Дави Руф
ВР
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
35
Сержиу Консейсау
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Гент - Серен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
Новости команд
Все
Гент
Серен
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
09:07
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
09:07
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+