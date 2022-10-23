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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Аустрия
ЛАСК - Аустрия: обзор матча 23 октября 2022
ЛАСК
23.10.2022, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Аустрия
55'
Р. Жуль (П)
87'
С. Хорват
61'
М. Польстер
83'
М. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Аустрия
Замена
N. Celic
️️️️
Р. Жуль
89'
89'
Замена
Д. Холланд
️️️️
Д. Фиц
ГОЛ! 2:2!
С. Хорват
Пас отдал
Ф. Лукенедер
87'
Замена
Э. Кулурис
️️️️
П. Михорль
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
М. Мартинс
Пас отдал
Д. Фиц
79'
Желтая карточка
М. Польстер
77'
Замена
Х. Табакович
️️️️
Н. Доведан
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Т. Гойгингер
74'
Желтая карточка
Б. Йовичич
72'
71'
Желтая карточка
Г. Тигль
Желтая карточка
Р. Реннер
65'
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Польстер
Пас отдал
Д. Фиц
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Жуль
55'
53'
Желтая карточка
Л. Гальвао
9'
Желтая карточка
Р. Ранфтль
Желтая карточка
Ф. Стойкович
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
32
Роберт Жуль
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
8
Gabriel Zirngast
ЦП
41
Luca Wimhofer
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
9
Андреас Грубер
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
3-1-2-1-3
30
Шлагер
30
Стойкович
4
Цирайс
33
Лукенедер
32
Йовичич
36
Реннер
34
Михорль
30
Хорват
27
Любичич
36
Гойгингер
32
Жуль
3-3-3-1
1
Фрюхтль
39
Тигль
4
Мартинс
40
Мейсль
26
Ранфтль
3
Гальвао
23
Браунедер
36
Фиц
30
Фишер
43
Польстер
14
Доведан
32
Жуль
43
43
32
Жуль
36
Гойгингер
29
Флеккер
29
Флеккер
36
Гойгингер
34
Михорль
9
Кулурис
9
Кулурис
34
Михорль
36
Фиц
8
Холланд
8
Холланд
36
Фиц
14
Доведан
9
Табакович
9
Табакович
14
Доведан
Остались в запасе
ЛАСК
Аустрия
26
Тобиас Лаваль
ВР
8
Gabriel Zirngast
ЦП
41
Luca Wimhofer
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
99
Мирко Кос
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
8
Gabriel Zirngast
ЦП
41
Luca Wimhofer
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
12
Билли Куметио
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча ЛАСК - Аустрия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
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