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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Лацио
Аталанта - Лацио: обзор матча 23 октября 2022
Аталанта
23.10.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
10'
М. Дзакканьи
52'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Лацио
Вторая желтая
Л. Муриэль
90'
88'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
84'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Педро
77'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Лаццари
Замена
Эдерсон
️️️️
М. де Рон
75'
Замена
Д. Сапата
️️️️
А. Лукман
71'
70'
Желтая карточка
Д. Катальди
70'
Замена
Т. Башич
️️️️
Д. Катальди
Замена
Й. Меле
️️️️
Б. Соппи
64'
Желтая карточка
Л. Муриэль
59'
52'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Андерсон
Пас отдал
А. Марушич
Замена
Б. Джимсити
️️️️
К. Околи
46'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Пашалич
46'
Желтая карточка
Б. Соппи
45'
+1
Желтая карточка
К. Околи
12'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
3-4-1-2
57
Спортиелло
5
Околи
28
Демирал
42
Скальвини
2
Соппи
15
де Рон
8
Коопмейнерс
33
Хатебур
8
Пашалич
10
Муриэль
11
Лукман
4-3-3
49
Проведель
29
Лаццари
26
Романьоли
16
Казале
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
15
Весино
9
Педро
10
Дзакканьи
7
Андерсон
5
Околи
6
Джимсити
6
Джимсити
5
Околи
2
Соппи
21
Меле
21
Меле
2
Соппи
15
де Рон
13
Эдерсон
13
Эдерсон
15
де Рон
8
Пашалич
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Пашалич
11
Лукман
91
Сапата
91
Сапата
11
Лукман
29
Лаццари
4
Хюсай
4
Хюсай
29
Лаццари
32
Катальди
19
Башич
19
Башич
32
Катальди
9
Педро
22
Кансельери
22
Кансельери
9
Педро
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
18
Луис Альберто
АП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Аталанта - Лацио
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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