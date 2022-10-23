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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Волга
Балтика - Волга: обзор матча 23 октября 2022
Балтика
23.10.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Волга
44'
И. Остойич
63'
Я. Казаев
4'
А. Герюгов
90+2'
Б. Билалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Волга
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Б. Билалов
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Г. Гузина
89'
88'
Желтая карточка
Д. Кутин
Желтая карточка
М. Кашчелан
85'
82'
Замена
И. Максименков
️️️️
Е. Воронин
78'
Желтая карточка
К. Морозов
77'
Замена
А. Гапечкин
️️️️
Ч. Магомадов
77'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Герюгов
Замена
М. Кашчелан
️️️️
М. Кузьмин
72'
71'
Замена
А. Цыганцов
️️️️
Д. Рахманов
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Д. Барков
64'
ГОЛ! 2:1!
Я. Казаев
63'
46'
Замена
Б. Билалов
️️️️
Д. Арсентьев
ГОЛ! 1:1!
И. Остойич
44'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Герюгов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
Главный тренер
Ринат Аитов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
16
Александр Корякин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
90
Григорий Борисенко
ПВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Волга
1
Семен Морозов
ВР
5
Илья Максименков
ЦЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
3-1-1-3-2
39
Бориско
21
Остойич
26
Радмановац
7
Маляров
5
Осипов
53
Казаев
6
Кузьмин
77
Лазарев
19
Пряхин
86
Барков
30
Гузина
4-2-1-3
1
Климович
5
Кутин
95
Магомадов
92
Хайруллов
23
Абазов
7
Герюгов
5
Морозов
41
Сапета
37
Воронин
8
Рахманов
7
Арсентьев
6
Кузьмин
18
Кашчелан
18
Кашчелан
6
Кузьмин
30
Гузина
97
Гогричиани
97
Гогричиани
30
Гузина
86
Барков
11
Мусаев
11
Мусаев
86
Барков
7
Герюгов
22
Ефремов
22
Ефремов
7
Герюгов
37
Воронин
5
Максименков
5
Максименков
37
Воронин
95
Магомадов
2
Гапечкин
2
Гапечкин
95
Магомадов
8
Рахманов
13
Цыганцов
13
Цыганцов
8
Рахманов
7
Арсентьев
9
Билалов
9
Билалов
7
Арсентьев
Остались в запасе
Балтика
Волга
1
Евгений Латышонок
ВР
16
Александр Корякин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
1
Семен Морозов
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Аитов
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
16
Александр Корякин
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Султан Джамилов
ЛВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
Остались в запасе
1
Семен Морозов
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Ринат Аитов
Статистика матча Балтика - Волга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Михаил Таран (Архангельск)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Ростех Арена
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