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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Осасуна
Жирона - Осасуна: обзор матча 23 октября 2022
Жирона
23.10.2022, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
45+1'
Д. Лопес
37'
Э. Барха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Осасуна
Желтая карточка
Рейньер
89'
Желтая карточка
М. Гутьеррес
88'
82'
Замена
Кике
️️️️
Л. Авила
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
81'
Замена
Рейньер
️️️️
Я. Эррера
74'
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
Х. Эрнандес
74'
72'
Желтая карточка
Х. Крус
70'
Желтая карточка
И. Видаль
64'
Замена
А. Орос
️️️️
Р. Пенья
64'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Л. Торро
Замена
В. Фернандес
️️️️
М. Вальехо
55'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Т. Вилья
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лопес
Пас отдал
Я. Эррера
45'
+1
45'
Желтая карточка
Л. Торро
37'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барха
Пас отдал
Л. Авила
8'
Замена
Э. Барха
️️️️
Э. Абде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
19
Рейньер
АП
23
Иван Мартин
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Газзанига
15
Эрнандес
14
Буэно
27
Коуто
5
Лопес
21
Эррера
21
Ромеу
24
Гарсия
19
Вилья
21
Вальехо
11
Кастелланос
3-3-1-2-1
1
Эррера
22
Видаль
3
Крус
15
Гарсия
7
Пенья
6
Торро
23
Санчес
7
Монкайола
16
Гомес
10
Эз Абде
6
Авила
15
Эрнандес
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
15
Эрнандес
21
Эррера
19
Рейньер
19
Рейньер
21
Эррера
21
Вальехо
17
Фернандес
17
Фернандес
21
Вальехо
19
Вилья
17
Рикельме
17
Рикельме
19
Вилья
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
6
Торро
5
Брашанац
5
Брашанац
6
Торро
7
Пенья
10
Орос
10
Орос
7
Пенья
10
Эз Абде
11
Барха
11
Барха
10
Эз Абде
6
Авила
19
Кике
19
Кике
6
Авила
Остались в запасе
Жирона
Осасуна
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
23
Иван Мартин
АП
14
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
23
Иван Мартин
АП
14
Самуэль Саис
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Жирона - Осасуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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