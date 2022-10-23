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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Силькеборг
Хорсенс - Силькеборг: обзор матча 23 октября 2022
Хорсенс
23.10.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Силькеборг
15'
Д. Гомес
49'
А. Сигурдарсон
90+2'
А. Якобсен (П)
3'
С. Йоргенсен
73'
С. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Силькеборг
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Якобсен
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Л. Клиттен
Замена
Л. Камили
️️️️
M. Moller Lassen
88'
81'
Желтая карточка
С. Йоргенсен
80'
Замена
Т. Адамсен
️️️️
Н. Хелениус
80'
Замена
А. Оггесен
️️️️
А. Клинге
79'
Замена
М. Каалунд
️️️️
К. Куск
Замена
Й. Геммер
️️️️
Д. Крузе
79'
73'
ГОЛ! 2:2!
С. Йоргенсен
Пас отдал
Н. Хелениус
Замена
Э. Джаст
️️️️
А. Сигурдарсон
69'
Замена
J. Drachmann
️️️️
М. Опондо
69'
Желтая карточка
M. Moller Lassen
67'
57'
Замена
А. Даль
️️️️
Р. Гояни
ГОЛ! 2:1!
А. Сигурдарсон
49'
48'
Красная карточка
Т. Сальквист
41'
Желтая карточка
К. Куск
38'
Замена
Р. Эстрем
️️️️
О. Сонне
Желтая карточка
Д. Крузе
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гомес
Пас отдал
С. Макиенок
15'
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Йоргенсен
Пас отдал
Н. Хелениус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Томас Сантос
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
25
Мальте Кийлерих
ЦФ
19
Лубамбо Мусонда
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
15
Давид Крузе
ЦФ
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
3-2-5
1
29
Сантос
29
Гомес
25
11
Опондо
11
Сигурдарсон
25
Кийлерих
15
Крузе
18
Якобсен
19
Мусонда
24
Макиенок
4-4-1-1
1
Ларсен
22
Сонне
3
Сальквист
3
Феликс
25
Клиттен
23
Гояни
19
Клинге
7
Куск
23
Тордарсон
8
Йоргенсен
9
Хелениус
15
Крузе
6
Геммер
6
Геммер
15
Крузе
11
Сигурдарсон
8
Джаст
8
Джаст
11
Сигурдарсон
11
Опондо
8
8
11
Опондо
25
15
Камили
15
Камили
25
22
Сонне
3
Эстрем
3
Эстрем
22
Сонне
7
Куск
18
Каалунд
18
Каалунд
7
Куск
23
Гояни
14
Даль
14
Даль
23
Гояни
19
Клинге
22
Оггесен
22
Оггесен
19
Клинге
9
Хелениус
8
Адамсен
8
Адамсен
9
Хелениус
Остались в запасе
Хорсенс
Силькеборг
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
45
Самсон Айеде
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
1
Оскар Хедвалль
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
45
Самсон Айеде
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Хорсенс - Силькеборг
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
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