Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Коньяспор
Адана Демирспор - Коньяспор: обзор матча 23 октября 2022
Адана Демирспор
23.10.2022, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Коньяспор
32'
Д. Акинтола
22'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Коньяспор
89'
Замена
Р. Мурич
️️️️
К. Михаляк
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Стамбули
84'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
А. Оникуру
84'
77'
Желтая карточка
Б. Пас
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Э. Акбаба
75'
Замена
С. Гюлер
️️️️
Я. Ракицкий
75'
66'
Замена
М. Демир
️️️️
М. Диуф
Замена
Ю. Сари
️️️️
Д. Акинтола
65'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
64'
60'
Желтая карточка
А. Огуз
60'
Замена
Амилтон
️️️️
З. Битики
46'
Замена
О. Улджын
️️️️
С. Дикмен
46'
Замена
Б. Пас
️️️️
Э. Чекичи
37'
Желтая карточка
И. Сехич
37'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
ГОЛ! 1:1!
Д. Акинтола
Пас отдал
Э. Акбаба
32'
25'
Желтая карточка
С. Дикмен
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Диуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
8
Бруну Пас
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
3-1-4-2
25
Эзбир
13
Родригес
44
Ракицкий
4
Акайдын
21
Стамбули
20
Бельханда
5
Ндиайе
8
Акинтола
22
Свенссон
7
Оникуру
8
Акбаба
4-2-1-3
23
Сехич
2
Огуз
4
Демирбаг
5
Кальво
12
Гильерме
8
Хаджиахметович
6
Дикмен
11
Битики
8
Чекичи
77
Михаляк
92
Диуф
44
Ракицкий
6
Гюлер
6
Гюлер
44
Ракицкий
21
Стамбули
88
Инлер
88
Инлер
21
Стамбули
8
Акинтола
7
Сари
7
Сари
8
Акинтола
8
Акбаба
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
8
Акбаба
7
Оникуру
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
7
Оникуру
6
Дикмен
35
Улджын
35
Улджын
6
Дикмен
92
Диуф
9
Демир
9
Демир
92
Диуф
11
Битики
23
Амилтон
23
Амилтон
11
Битики
8
Чекичи
8
Пас
8
Пас
8
Чекичи
77
Михаляк
11
Мурич
11
Мурич
77
Михаляк
Остались в запасе
Адана Демирспор
Коньяспор
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
АП
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Адана Демирспор - Коньяспор
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
Новости команд
Все
Адана Демирспор
Коньяспор
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+